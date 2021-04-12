شكرا لقرائتكم خبر عن أروابارينا ينتفض لتصحيح أخطاء دفاع بيراميدز بعد ثلاثاية الرجاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب الأرجنتينى رودلفو أروابارينا المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، من جهازه المعاون، تجهيز ملخص للأهداف التى استقبلتها شباك فريقه خلال مواجهة الرجاء المغربى، فى المواجهة التى جمعتهما مساء أمس الأحد، على ملعب الدفاع الجوى، في إطار لقاءات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية، والتى انتهت بفوز الفريق المغربى بنتيجة 3 / 0.

ويحرص أروابارينا على عقد جلسة بالفيديو مع لاعبى فريقه، وخاصة المدافعين من أجل معالجة الأخطاء الكارثية التى وقعوا فيها خلال مواجهتى الرجاء ذهابًا وايابًا وانتهت المباراتين بفوز الفريق المغربى بنتيجة 5 / 0 ، هدفين فى الذهاب وثلاث أهداف فى العودة.

وبهذه النتيجة واصل الرجاء المغربى تصدره للمجموعة برصيد 12 نقطة، يليه بيراميدز برصيد 6 نقاط ثم نكانا برصيد 6 نقاط ونامونجو فيتذيل المجموعة برصيد خال من النقاط.

وأعترف المدير الفنى لبيراميدز، بوجود أخطاء كبيرة فى الخط الخلفى للفريق، مما أدى لاستقبال بيراميدز 5 أهداف فى 180 دقيقة، مشيرًا إلى إن هناك سوء تعامل من المدافعين مع الكرات العرضية وكذلك التحركات داخل الملعب.

ويعمل رودلفو على تصحيح تلك الأخطاء قبل مواجهة مصر المقاصة يوم الأربعاء المقبل، على ملعب الدفاع الجوى، ضمن منافسات الأسبوع السادس عشر من عمر مسابقة الدورى الممتاز.