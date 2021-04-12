شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يجهز باهر المحمدى فى فترة التوقف للمشاركة أمام الإنتاج الحربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستغل إيهاب جلال المدير الفنى للنادى الإسماعيلى فترة توقف الدوري لفريقه لتجهيز باهر المحمدى كابتن الفريق بالمباريات الودية والتدريبات البدنية بعد تعافيه من الإصابة، حتى يصبح اللاعب جاهزاً للمشاركة مع الدراويش فى مواجهة الإنتاج الحربى المقرر لها الأول من مايو المقبل على استاد الأهلى والسلام ضمن مباريات الجولة التاسعة عشرة للمسابقة ،وكان باهر المحمدى قد تعرض فى مارس من العام الماضى للإصابة بتمزق فى أربطة الركبة خلال مباراة الجونة، حيث خضع لجراحة فى الخارج، قبل أن تتجدد إصابته فى 20 ستبمبر الماضى.

ويواصل اليوم الاثنين فريق الإسماعيلى بقيادة إيهاب جلال تدريباته على فترتين صباحاً ومساءاً لرفع الحمل البدنى على أن يحصل الفريق على راحة سلبية أول يومين فى شهر رمضان المبارك، ويسعى إيهاب جلال لاستغلال فترة التوقف الحالية فى تجهيز المصابين والبدلاء لمواجهة الإنتاج الحربى، ويرى جلال أن هذا التوقف فرصة كافية لترتيب أوراق فريقه بعد خوض مباراتين أمام سيراميكا ثم المصرى.

وحدد إيهاب جلال شروط الافراج عن المستحقات المجمدة للاعبين عقب الفوز على المصرى البورسعيدى واستعادة ذاكرة الانتصارات، حيث يشترط جلال استمرار مسيرة الانتصارات وتحسين ترتيب الدراويش في جدول الدوري من أجل صرف المستحقات المجمدة بسبب تراجع النتائج.

وحصد الدراويش انتصارا مثيرا على المصرى بهدفين مقابل هدف، فى الديربى الذى جمعهما ضمن منافسات الأسبوع الــ18 ببطولة الدورى المحلى.

وحقق الإسماعيلي ثاني انتصاراته هذا الموسم، وكان الفوز الأول على المصرى منذ موسم 2017 / 2018 في دربي القنال، سجل فريد شوقي بالخطأ في مرماه، وشكري نجيب هدفا الإسماعيلي في اللقاء، فيما سجل محمد عبد اللطيف جريندو هدف المصري الوحيد.

الفوز رفع رصيد الإسماعيلي إلى النقطة الـ14 في المركز الـ17، فيما تجمد رصيد المصرى عند 26 نقطة فى المركز الرابع.