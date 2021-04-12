شكرا لقرائتكم خبر عن إمام عاشور وأحمد عيد يشاركان فى تدريبات الزمالك الجماعية بعد قرار العفو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتظم الثنائي إمام عاشور وأحمد عيد في التدريبات الجماعية للفريق اليوم الإثنين على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء، وجاءت مشاركة الثنائي في التدريبات الجماعية للفريق بقرار من الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون استعداداً للمواجهات المقبلة في بطولتي الدوري والكأس.

عودة الثنائى عاشور وعيد لتدريبات الزمالك الجماعية، جاء بعد قرار العفو من الجهاز الفنى بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، حيث كان الثنائى اعترضا على قرارات المدير الفنى مما أدى لمعاقبتهم بالتدريب مع الناشئين.

وكان الثنائي يخوضان مرانا مع فريق الشباب بالنادي، وشاركا في مباراة الأهلي أمس ببطولة دورى الجمهورية للشباب، وقرر كارتيرون العفو عنهما وعودتهما مرة أخرى للفريق الأول بعد التزامهما بالعقوبة.

وعقد كارتيرون جلسة مطولة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات، وطالب بغلق ملف البطولة الإفريقية، والتركيز على المباريات المقبلة في بطولتي كأس مصر والدوري المصري، مشيراً إلى قدرة الفريق على التتويج بالبطولتين.

وشدد باتريس كارتيرن على لاعبى الزمالك بضرورة بذل قصارى جهدهم فى الفترة المقبلة، والعمل على مصالحة الجماهير الحزينة من توديع دورى أبطال أفريقيا.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره حرس الحدود يوم الأربعاء المقبل على ملعب ستاد السويس، ضمن مواجهات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.