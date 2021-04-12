شكرا لقرائتكم خبر عن مران الإسماعيلي.. تدريبات بدنية خفيفة وخططية لبناء الهجمة وتعليمات للحراس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض فريق الإسماعيلى بقيادة إيهاب جلال مرانه الصباحى اليوم الإثنين من التاسعة صباحاً والذى استمر لمدة ساعتين وشهد تقسيم اللاعبين إلي مجموعتين ، وخاض اللاعبين الذين شاركوا فى ودية الأمس فى تدريبات خفيفة بينما أدى الثنائى محمد فوزى ومحمد عبد السميع تدريبات تأهيلية بيما خاض الفريق تدريبات بدنية و تدريبات علي الاستلام و التسلم و خلق المساحات ، بجانب تدريبات علي الخروج بالكرة و بناء الهجمة واختتم المران بتقسيمة في وسط الملعب وسط تعليمات خاصة من إيهاب جلال إلي حراس المرمى .

ويعقد إيهاب جلال، اجتماعاً اليوم، مع جهازه المعاون لمناقشة خريطة الاستعداد لمواجهة الإنتاج الحربى، سواء بمواعيد التدريبات خلال شهر رمضان أو فكرة الدخول فى معسكر مغلق بجانب تحديد أطراف المباريات الودية المزمع إقامتها لتجهيز اللاعبين فنياً وبدنياً، ويواصل اليوم الأثنين فريق الإسماعيلى تدريباته على فترتين صباحاً ومساءاً لرفع الحمل البدنى على أن يحصل الفريق على راحة سلبية أول يومين فى شهر رمضان المبارك، ويسعى إيهاب جلال لاستغلال فترة التوقف الحالية فى تجهيز المصابين والبدلاء لمواجهة الإنتاج الحربى المقرر لها الأول من مايو المقبل على استاد الأهلى والسلام ضمن مباريات الجولة التاسعة عشرة للمسابقة، ويرى جلال أن هذا التوقف فرصة كافية لترتيب أوراق فريقه بعد خوض مباراتين أمام سيراميكا ثم المصرى.

وحدد إيهاب جلال شروط الإفراج عن المستحقات المجمدة للاعبين عقب الفوز على المصرى البورسعيدى واستعادة ذاكرة الانتصارات، حيث يشترط جلال استمرار مسيرة الانتصارات وتحسين ترتيب الدراويش في جدول الدوري من أجل صرف المستحقات المجمدة بسبب تراجع النتائج.

وحصد الدراويش انتصارا مثيرا على المصرى بهدفين مقابل هدف، فى الديربى الذى جمعهما ضمن منافسات الأسبوع الــ18 ببطولة الدورى المحلى.

وحقق الإسماعيلي ثاني انتصاراته هذا الموسم، وكان الفوز الأول على المصرى منذ موسم 2017 / 2018 في دربي القنال، سجل فريد شوقي بالخطأ في مرماه، وشكري نجيب هدفا الإسماعيلي في اللقاء، فيما سجل محمد عبد اللطيف جريندو هدف المصري الوحيد.