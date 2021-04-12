شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب طاولة الأهلى: التتويج بالدورى بعد خوض 44 مباراة دون هزيمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عمرو رضا، مدرب تنس الطاولة بالنادى الأهلى رجال، أن الفريق الأحمر استطاع أن يتوج ببطولة الدورى للعام الـ12 على التوالى، والـ32 فى تاريخه، حيث خاض اللاعبون 4 مباريات دون أى هزيمة.

وقال رضا إن لاعبى الفريق تحملوا جهد ومشقة كبيرة، حتى يصلوا إلى هدفهم، وهم سيد لاشين ومحمد البيلي ومحمد شومان وخالد عصر وشادي مجدي وعمر بدير ومحمود أشرف حلمي، ويوسف عبد العزيز ومعهم الصاعدين‏ كريم عبد العزيز و‏مروان عبد الوهاب، وأحمد البرهامي، وجواد الحرازي.

وأضاف المدرب أنه رغم غياب السيد لاشين للإصابة فى الدورة المجمعة الثانية، وعدم لعبه أي مباراة وأيضًا تأثر اللاعب شادي مجدي المصنف رقم واحد في مصر ‏بسبب إصابته بكورونا قبل الدورة، لكن باقي اللاعبين بذلوا كل جهد وتركيز من أجل الحفاظ على بطولة الدوري.