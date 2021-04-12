- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب طاولة الأهلى: التتويج بالدورى بعد خوض 44 مباراة دون هزيمة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكد عمرو رضا، مدرب تنس الطاولة بالنادى الأهلى رجال، أن الفريق الأحمر استطاع أن يتوج ببطولة الدورى للعام الـ12 على التوالى، والـ32 فى تاريخه، حيث خاض اللاعبون 4 مباريات دون أى هزيمة.
وقال رضا إن لاعبى الفريق تحملوا جهد ومشقة كبيرة، حتى يصلوا إلى هدفهم، وهم سيد لاشين ومحمد البيلي ومحمد شومان وخالد عصر وشادي مجدي وعمر بدير ومحمود أشرف حلمي، ويوسف عبد العزيز ومعهم الصاعدين كريم عبد العزيز ومروان عبد الوهاب، وأحمد البرهامي، وجواد الحرازي.
وأضاف المدرب أنه رغم غياب السيد لاشين للإصابة فى الدورة المجمعة الثانية، وعدم لعبه أي مباراة وأيضًا تأثر اللاعب شادي مجدي المصنف رقم واحد في مصر بسبب إصابته بكورونا قبل الدورة، لكن باقي اللاعبين بذلوا كل جهد وتركيز من أجل الحفاظ على بطولة الدوري.
توج النادي الأهلي ببطولة دوري تنس الطاولة للرجال والسيدات، بعد ختام فعاليات الدورة المجمعة الثانية التي أقيمت بصالة هينة قناة السويس بالإسماعيلية.
وتوج الأهلي بدوري تنس الطاولة للرجال بعد فوزه على الزمالك بنتيجة 3-1 في عدد المباريات، في إطار مباريات الدورة المجمعة الثانية التي أقيمت بالإسماعيلية.
عمرو رضا واللاعبين
لاعبى الاهلى