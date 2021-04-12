شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون لـ"لاعبي الزمالك": "انسو أفريقيا وركزو في الدورى والكأس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مطولة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية للفريق اليوم الإثنين، فى إطار الاستعداد لمواجهة حرس الحدود يوم الأربعاء المقبل على ملعب ستاد السويس، ضمن مواجهات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

وطالب المدير الفني اللاعبين بغلق ملف البطولة الإفريقية، والتركيز على المباريات المقبلة في بطولتي كأس مصر والدوري المصري، مشيراً إلى قدرة الفريق على التتويج بالبطولتين.

وشدد باتريس كارتيرن على لاعبى الزمالك بضرورة بذل قصارى جهدهم فى الفترة المقبلة، والعمل على مصالحة الجماهير الحزينة من توديع دورى أبطال أفريقيا.

وودع الزمالك بطولة دورى أبطال أفريقيا من دور المجموعات، رغم تحقيق الفوز على تونجيث السنغالي فى المباراة التى جمعتهما مساء السبت الماضى، وانتهت بفوز الزمالك بأربعة أهداف مقابل هدف.

ورغم الفوز ودع الزمالك بطولة دورى أبطال أفريقيا بعد تعادل الترجى التونسى مع مولودية الجزائر بهدف لكل منهما، ليحتل الترجى قمة المجموعة بـ11 نقطة، وفى المركز الثانى المولودية بـ9 نقاط، ثم الزمالك بـ8 نقاط، يليه تونجيث 4 نقاط.