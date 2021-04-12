شكرا لقرائتكم خبر عن خبير لوائح عن أزمة قمة 99: يجب الالتزام باللوائح التى بدأت بها المسابقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى نصر الدين عزام خبير اللوائح، أن اتحاد الكرة كان عليه الالتزام باللوائح التي بدأ بها مسابقة دوري الجمهورية لمواليد 99، بعد حالة الجدل التي شهدها ختام البطولة أمس عقب فوز الأهلي على الزمالك في المباراة النهائية بهدفين مقابل هدف، واحتفال كلا الفريقين بالتتويج بالمسابقة.

وقال عزام في تصريحات لبرنامج "بى أون تايم": ما حدث بالأمس لا يحدث في أي دولة بالعالم، والأندية يجب أن تعلم الشروط قبل خوض أي مباراة نهائية وكان من المفترض أن يسير الأمر طبقاً للائحة المسلمة للطرفين وكان الأمر سيسير بدون اعتراض.

وأضاف: اللائحة التي رأيتها كانت تتحدث عن الترتيب العام للفرق بفارق الأهداف، ولأن البطولة مقامة من دور واحد فمن الصعب الحديث عن تحديد البطل عبر المواجهات المباشرة، وكان من المفترض أن يتم تطبيق لائحة فارق الأهداف، الموضوع كان في غنى عن الدخول في كل هذا الجدل.

وعاش الشارع الرياضي خلال الساعات الماضية أزمة مُثيرة بين قطبي الكرة المصرية بشأن تحديد بطل الجمهورية بعدما أحتفل كلا الفريقين بالتتويج في سابقة نادرة لم نراها إلا في مصر تقريباً.

الأهلي فاز على الزمالك أمس، الأحد، بهدفين لهدف خلال اللقاء الذي أُقيم بفرع الاهلي بمدينة نصر وبعد المباراة إشتعلت الأزمة بسبب تحديد من يفوز بلقب دوري الشباب مواليد 99، خاصة أن المنافسة كانت بين الأهلي والزمالك بعد تساويهما في النقاط عقب فوز الأهلي على الزمالك 2 / 1 ليتساوي الفريقان في عدد النقاط، ويحتفل الزمالك بعدها لأنه بطل الدوري بداعي فارق الأهداف، كما احتفل الأهلي أيضًا باللقب بداعي أنه البطل بالمواجهات المباشرة.

الأزمة بدأت عندما تمت إقامة دوري 99 من 3 مجموعات ليصعد أول 3 فرق، وكان هناك إتفاق على إقامة دوري من دورين للفرق الـ9 المتأهلة، لكن اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة قررت الإكتفاء بدوري من دور واحد ولم تعدل اللائحة واكتفت بلائحة أول الموسم والتي كانت تنص على أنه في حالة تساوي فريقين في عدد النقاط يتم اللجوء إلى المواجهات المباشرة، وعليه اعتمد الأهلي أنه بطل الدوري بعد فوزه على الزمالك بداعي المواجهات المباشرة.

بينما الزمالك اعتبر نفسه فائزاً لأن المواجهات المباشرة لا يعتد بها إلا في إقامة مباراتين بين نفس الفريقين ذهابا وإيابا، وهو ما لم يحدث وعليه اعتبر الزمالك نفسه فائزاً ببطولة الدوري. الاتحاد المصري لكرة القدم قد قرر استكمال مسابقتي الجمهورية لمواليد 1999 و2001 في مرحلتها الثانية من دور واحد مع قرار استئناف بطولات الناشئين أول أبريل الحالي تماشيًا مع قرار لجنة الأزمات بمجلس الوزراء مع إقامة مباراة فاصلة في حالة تساوي فريقين في عدد النقاط.

ولم يجد اتحاد الكرة أمامه سوى التأكيد على إقامة مباراة فاصلة بين القطبين يوم 20 أبريل الجاري لتحديد بطل دوري الجمهورية لتسود حالة من الترقب حول هذه المباراة التى بدأت تخطف الأنظار.