شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يقترب من التعاقد مع محمد ناصف لتدعيم الجبهة اليسرى فى الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل مسئولو سموحة فى مفاوضات جادة مع محمد ناصف ظهير أيسر طلائع الجيش من أجل التعاقد معه خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة لتدعيم صفوف الفريق بظهير خبرة بعد رحيل محمد الترهونى وعدم وجود ظهير أيسر على مستوى عالٍ.

ويرغب أحمد سامى المدير الفنى للفريق الأزرق فى إبرام عدد من الصفقات القوية خلال الميركاتو الصيفى المقبل من أجل بناء فريق قوى قادر على المنافسة فى المواسم المقبل بعدما قام بتجديد عقده مع مجلس الإدارة فى وقت سابق.

كان مجلس إدارة سموحة قد وافق فى وقت سابق على إعارة الثنائى محمد الترهونى وحسام حسن إلى أهلى طرابلس الليبى لمدة 4 أشهر بداية من الشهر الجارى على أن يعودوا للفريق قبل بداية الموسم المقبل مع الموافقة على بيعهما للفريق الليبى حال الإتفاق على مقابل مادى معين.

ويستعد سموحة فى الوقت الحالى لمواجهة الأهلى فى المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الحادية عشر للدورى المقرر أن تقام باستاد الأهلى والسلام.