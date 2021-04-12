شكرا لقرائتكم خبر عن النحاس يمنح لاعبي المقاولون إجازة فى أول أيام رمضان ويعدل موعد التدريبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر عماد النحاس، المدير الفني لفريق المقاولون العرب، منح لاعبي الذئاب راحة في أول أيام شهر رمضان المبارك، على أن يستأنف ذئاب الجبل تدريباتهم بعد غدٍ الأربعاء استعدادًا لمباراة وادي دجلة في الدوري العام.

كما عدل المقاولون موعد التدريبات لتقام بعد ليلاً بعد الإفطار، على أحد الملاعب الفرعية بالجبل الأخضر.

من جانبه، كشف محمد عادل فتحي، عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على قطاع الكرة، عن توقيع بعض العقوبات على عدد من اللاعبين خلال الفترة الماضية، وقال عضو المقاولون في تصريحات لـ ”الخليج 365”: وقعنا عدداَ من العقوبات السرية بعد تراجع أداء بعض اللاعبين خلال الفترة الماضية وهو ما أثر على الفريق.

وأكد عادل، أن مجلس إدارة النادي لن يتهاون مع أي عنصر متخاذل بالفريق ولن يسمح بتراجع النتائج مرة أخرى خاصة بعد استقرار الفريق في المركز الـ 15 بجدول المسابقة.

ويستعد المقاولون العرب لمواجهة وادى دجلة يوم 22 أبريل، وذلك عقب تعديل موعد المباراة مؤخراً بعدما كان من المقرر إقامتها يوم 2 مايو المقبل.

ويعمل الجهاز الفنى لذئاب الجبل بقيادة عماد النحاس مدرب الفريق، على تصحيح الأخطاء التى شهدتها الفترة الماضية، والتى كبدت الفريق 10 هزائم ليتراجع إلى المركز الـ15 بجدول مسابقة الدورى العام.

ويحتل المقاولون العرب المركز الـ15 فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 15 نقطة، حصدها ذئاب الجبل بعد 17 مباراة حيث فازوا فى 4 مباريات وتعادلوا فى 3 أخرى، وتلقوا الهزيمة فى 10 لقاءات، وسجل لاعبو المقاولون 17 هدفاً واستقبلت شباكهم 25 هدفاً آخر.

وأعلن محمد عادل فتحى، عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على قطاع الكرة، خطة جديدة لتطوير الفريق الأول بالنادي، من أجل بث روح ودماء جديدة في الفريق وتعويض الأداء الضعيف الذي شهدته الفترة الماضية ومنذ انطلاق مسابقة الدوري العام.