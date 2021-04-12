شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد كشرى: الدوري صعب "يكمل".. وواثق فى قدرات لاعبى الإنتاج الحربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى أحمد كشرى المدير الفنى للإنتاج الحربى أنه سيكون هناك صعوبة فى استكمال بطولة الدوري الممتاز لنهايتها هذا الموسم بسبب الارتباطات الكثيرة للأندية والمنتخبات، وقال كشرى فى مداخلة هاتفية لبرنامج اللعبة الحلوة مع خالد الغندور عبر إذاعة أون سبورت إف إم: "ستكون هناك صعوبة فى استكمال الموسم الحالى من الدوري وسط كثرة الارتباطات للاندية والمنتخبات، لو الدوري ده كمل سيوثر على الدوري الجديد ، كنا مشتاقين لعودة الكرة فى فترة كورونا الموسم الماضى ولكنها أثرت بشكل كبير على المواعيد".

ويضيف كشرى: "سنواجه أزمة أيضًا فى مواعيد فترات القيد وخاصة القيد الأفريقى، الطبيعى لازم يكون فى قرار حاسم حتى نعيد انضباط المواعيد بشكل صحيح ".

وأكمل كشرى: "نسير بصورة طيبة فى الإنتاج الحربى وأثق فى قدرات اللاعبين لانتشال الفريق من عثراته خاصة أن وضعنا الحالى لايليق بالإنتاج الحربى كمؤسسة كبيرة".

قرر أحمد كشرى المدير الفنى للإنتاج الحربى، خوض فريقه تدريباته بشكل عادى اليوم الاثنين عقب التعادل مع سيراميكا على أن يحصل الفريق على راحة أول وثانى أيام شهر رمضان الكريم ، ومن المقرر أن يستأنف الإنتاج الحربى تدريباته الخميس المقبل استعداداً لمواجهة الزمالك المقرر لها التاسعة والنصف مساء 22 أبريل الجارى على ستاد الأهلى والسلام فى اللقاء المؤجل من الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

تعادل الإنتاج الحربي مع نظيره فريق سيراميكا بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما الفريقين على ملعب استاد السويس الرياضي، ضمن مباريات الجولة الثامنة عشرة من عمر مسابقة الدوري العام، تقدم للانتاج أحمد علي في الدقيقة 21 ، بينما تعادل صالح جمعة لسيراميكا في الدقيقة 57.