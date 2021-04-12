شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرف الملابس.. عندما شبه مانويل جوزيه المقاصة بـ"برشلونة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائماً ما تشهد غرفة خلع ملابس الأندية العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، كما يكون لها دور كذلك فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات.

فى 23 ديسمبر 2011، أقيمت مباراة بين الأهلى ومصر المقاصة، فى الجولة التاسعة للدورى وانتهت بفوز المارد الأحمر بهدفين لهدف، وكشف مصدر مطلع داخل القلعة الحمراء، عن كواليس التعليمات التى قالها مانويل جوزيه، المدير الفنى للفريق، للاعبين بين شوطى المباراة.