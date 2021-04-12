شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرف الملابس.. عندما شبه مانويل جوزيه المقاصة بـ"برشلونة" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - دائماً ما تشهد غرفة خلع ملابس الأندية العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، كما يكون لها دور كذلك فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات.
فى 23 ديسمبر 2011، أقيمت مباراة بين الأهلى ومصر المقاصة، فى الجولة التاسعة للدورى وانتهت بفوز المارد الأحمر بهدفين لهدف، وكشف مصدر مطلع داخل القلعة الحمراء، عن كواليس التعليمات التى قالها مانويل جوزيه، المدير الفنى للفريق، للاعبين بين شوطى المباراة.
أِشارالمصدر إلى أن جوزيه قال للاعبيه: "ماذا حدث لكم.. لماذا لا تلعبون بالفكر الذى نتدرب عليه؟، لماذا هذا الخوف، لماذا تلعبون بدون تركيز ولا تقدمون الكرة الجميلة والسهلة التى ستقودكم للفوز لأنكم الأفضل إذا أديتم بشكل جيد؟".
وأبدى المدرب البرتغالى دهشته للاعبيه من خوفهم المُبالغ فيه، قائلا: "ماذا ستفعلون إذا كنتم تلعبون مع برشلونة على سبيل المثال؟".
ووعد المدير الفنى لاعبيه بأنه سيُغيّر طريقة اللعب فى الشوط الثانى من 3/5/2 إلى 4/4/2، ولابد أن تنتهى المباراة بفوز الأهلى.
الشوط الأول من مباراة المقاصة كان انتهى حينها بالتعادل (1_1)، قبل أن يخطف محمد ناجى جدوهدف الفوز للأهلى فى الشوط الثانى.
جوزيه لم يتحدث مع لاعبى الفريق قبل مران اليوم، رغم أنه اعتاد الحديث فى المحاضرات التى يعقدها معهم فى اليوم التالى للمباراة.