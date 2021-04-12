شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يتسلم تقريرًا مفصلاً عن حرس الحدود.. وتدريبات بدنية فى مجمع الصالات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يتسلم الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تقريرًا مفصلاً عن فريق حرس الحدود من الجهاز المعاون له على هامش تدريبات اليوم الإثنين.
وطلب المدرب الفرنسي من جهازه المعاون تجهيز تقرير عن نقاط القوة والضعف في فريق حرس الحدود قبل مواجهة الفريقين المقرر لها يوم الأربعاء المقبل في دور الـ32 من مسابقة كأس مصر.
وخضع لاعبو الزمالك لبعض التدريبات البدنية والإطالات في مجمع صالات بالنادي قبل انطلاق التدريبات الجماعية للأبيض، وجاءت الفقرة تحت إشراف الفرنسي باتريس كارتيرون، حيث يسعى إلى رفع الحالة البدنية للاعبين قبل مواجهات بطولتي الدوري والكأس.
فى سياق آخر، يخضع عبد الله جمعة الظهير الأيسر للفريق لإختبار طبي قبل لقاء حرس الحدود، حيث يعانى اللاعب من الإصابة بشد في العضلة الضامة، وهو ما تسبب في استبعاده من قائمة الزمالك لمباراة تونجيث السنغالي.
الزمالك كان ودع بطولة دورى أبطال أفريقيا رغم تحقيق الفوز على تونجيث السنغالى بنتيجة 4 / 1، إلا إن تعادل الترجى التونسى مع مولودية الجزائر بهدف لكل منهما، أطاح بالفارس الأبيض ليحتل الترجى بتلك النتيجة قمة المجموعة بـ11 نقطة، وفى المركز الثانى المولودية بـ9 نقاط، ثم الزمالك بـ8 نقاط، يليه تونجيث 4 نقاط.