شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يتسلم تقريرًا مفصلاً عن حرس الحدود.. وتدريبات بدنية فى مجمع الصالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتسلم الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تقريرًا مفصلاً عن فريق حرس الحدود من الجهاز المعاون له على هامش تدريبات اليوم الإثنين.

وطلب المدرب الفرنسي من جهازه المعاون تجهيز تقرير عن نقاط القوة والضعف في فريق حرس الحدود قبل مواجهة الفريقين المقرر لها يوم الأربعاء المقبل في دور الـ32 من مسابقة كأس مصر.

وخضع لاعبو الزمالك لبعض التدريبات البدنية والإطالات في مجمع صالات بالنادي قبل انطلاق التدريبات الجماعية للأبيض، وجاءت الفقرة تحت إشراف الفرنسي باتريس كارتيرون، حيث يسعى إلى رفع الحالة البدنية للاعبين قبل مواجهات بطولتي الدوري والكأس.

فى سياق آخر، يخضع عبد الله جمعة الظهير الأيسر للفريق لإختبار طبي قبل لقاء حرس الحدود، حيث يعانى اللاعب من الإصابة بشد في العضلة الضامة، وهو ما تسبب في استبعاده من قائمة الزمالك لمباراة تونجيث السنغالي.