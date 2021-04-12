تقرير.. الأهلي والزمالك "شباب وكبار" في أسبوع رمضاني ناري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

يشهد الأسبوع الأول من شهر رمضان الكريم، العديد من المباريات الهامة في جميع البطولات حول العالم.

وتقام مباراتي قمة بين فريقي الأهلي والزمالك، خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان.

وتُلعب مباراة مؤجلة من الأسبوع الرابع في الدوري، بين الزمالك والأهلي في الثامن عشر من أبريل الجاري، كما تقام مباراة فاصلة بين شباب الأهلي والزمالك مواليد 99، في 20 أبريل، لتحديد بطل دوري الجمهورية.

ونستعرض لكم أبرز مباريات الأسبوع الأول من شهر رمضان:

1 رمضان (13 أبريل)

تشيلسي وبورتو - الساعة التاسعة مساءً.

باريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ - الساعة التاسعة مساءً.

2 رمضان (14 أبريل)

دوري WE المصري

بيراميدز ومصر المقاصة - الساعة التاسعة والنصف.

كأس مصر

الأهلي والنصر - الساعة التاسعة والنصف.

الزمالك وحرس الحدود - الساعة التاسعة والنصف.

دوري أبطال أوروبا

بوروسيا دورتموند ومانشستر سيتي - الساعة التاسعة مساء.

ليفربول وريال مدريد - الساعة التاسعة مساء.

3 رمضان (15 أبريل)

كأس مصر

وادي دجلة والاتحاد السكندري - الساعة التاسعة والنصف مساء.

المصري وطلائع الجيش - الساعة التاسعة والنصف مساء.

الدوري الأوروبي

روما وأياكس - الساعة التاسعة مساء.

سلافيا براج وأرسنال - الساعة التاسعة مساء.

مانشستر يونايتد وغرناطة - الساعة التاسعة مساء.

4 رمضان (16 أبريل)

دوري WE المصري

الجونة وإنبي - الساعة التاسعة والنصف مساءً.

5 رمضان (17 أبريل)

دوري WE المصري

غزل المحلة وبيراميدز - الساعة التاسعة والنصف مساءً.

وست هام يونايتد ونيوكاسل يونايتد - الساعة الواحدة والنصف ظهراً.

نهائي كأس ملك إسبانيا

برشلونة وأتلتيك بلباو - الساعة التاسعة والنصف مساءً.

6 رمضان (18 أبريل)

دوري WE المصري

الزمالك والأهلي - الساعة التاسعة والنصف مساءً.

الدوري التركي

جالاتا سراي وجوزتيبي - الساعة السادسة مساءً.

الدوري الإنجليزي

أرسنال وفولهام - الساعة الثانية والنصف ظهراً.

مانشستر يونايتد وبيرنلي - الساعة الخامسة مساءً.

يوفنتوس وأتالانتا - الساعة الثالثة عصراً.

إنتر ميلان ونابولي - الساعة التاسعة إلا ربع مساءً.

إشبيلية وريال سوسيداد - الساعة الثانية ظهراً.

ريال مدريد وخيتافي - الساعة التاسعة مساءً.

7 رمضان (19 أبريل)

الدوري الإنجليزي

ليفربول وليدز يونايتد - الساعة التاسعة مساءً.

8 رمضان (20 أبريل)

تحديد بطل بطولة الجمهورية "مواليد 99"

الأهلي "شباب" والزمالك "شباب - الساعة التاسعة والنصف مساءً.

الدوري الإنجليزي

تشيلسي وبرايتون - الساعة التاسعة مساءً.

الدوري الألماني

بايرن ميونيخ وباير ليفركوزن - الساعة الثامنة والنصف مساءً.