"استغاثة وتحرك مصري".. الخليج 365 يسرد تفاصيل أزمة إبراهيم يوسف في اليمن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

استغاثت مروة إبراهيم يوسف، ابنة لاعب منتخب مصر وغزل المحلة السابق، برئيس الجمهورية السيد عبد الفتاح السيسي ووزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، لإنقاذ والدها المتواجد حاليًا في اليمن بعد تدهور حالته الصحية.

ويتواجد إبراهيم يوسف في اليمن منذ شهرين، حيث تولى تدريب نادي الصقر الذي عمل بين صفوفه قبل عامين، وحقق معهم لقبي الدوري والكأس المحليين.

مروة نشرت استغاثة أمس السبت لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وقالت "والدي بيموت حرفيا.. أغثنا يا ريس بالله عليك. ده نجم منتخب مصر بكره القدم.. حاولنا بكل الطرق إنه يرجع ومش عارفين".

وتواصل الخليج 365 مع "مروة" لسؤالها عن وضع والدها الصحي، وأسباب تدهور حالته، وقالت: "منذ شهرين تولى أبي تدريب نادي الصقر اليمني، ثم حدثت له وعكة صحية نُقل على إثرها إلى مستشفى في مدينة صنعاء".

وأضافت: "رئيس النادي (شوقي هايل) حرص على متابعة حالته الصحية عن قرب، وعندما تحسنت وافق على عودته إلى مصر".

وتابعت: "خلال انتقاله من مدينة صنعاء إلى مطار عدن (حوالي 11 ساعة) ساءت حالته مجددا، وتم نقله إلى مستشفى عدن الحكومي، لكن المستشفى سيئ وغير آدمي بالمرة".

وواصلت: "والدي ظهر عليه كل أعراض كورونا، لكنه أجرى 6 مسحات جاءت جميعها سلبية، بعض الأطباء قالوا إنه يعاني من التهاب رئوي حاد بالإضافة إلى ارتفاع في السكر".

وأكملت: "لا نعلم عن والدي شيئا منذ 10 أيام، أحد لاعبي النادي يُدعى (فضل) لا يتركه مطلقا وهو من يطمئنا على حالته الصحية".

وأردفت: "والدي لا يحصل على تغذية جيدة، وساءت حالته بالإضافة إلى ظهور قرح الفراش في جسده نتيجة لتردي حالة المشفى، حاولنا نقله، لكن الوضع في اليمن مختلف عنه في مصر ولم تقبل المستشفيات الخاصة استقبال حالة قادمة من أخرى حكومية".

وتابعت: "هايل (رئيس النادي) قام بحجز 10 كراسي في إحدى الطائرات العائدة لمصر من أجل والدي لكنها لم تكن مجهزة بشكل كاف للحفاظ على حياته، والدي يحتاج طائرة مجهزة طبيا بأنبوب أوكسجين ومضخة".

وأتمت إبراهيم يوسف حديثها: "الوزيرة نبيلة مكرم تواصلت معنا، ووعدتنا بحل الأمر، كما نناشد وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي بسرعة عودة والدي إلى مصر".