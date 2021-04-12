يحمل ذكرى سيئة للريدز.. تعرف على حكم موقعة الإياب بين ليفربول وريال مدريد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، عن تعيين الهولندي بيورن كويبرس، حكماً لمباراة ليفربول وريال مدريد في إياب دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويستضيف فريق ليفربول نظيره ريال مدريد، يوم الأربعاء المقبل، على ملعب "أنفيلد" في إياب ربع نهائي دوري الأبطال.

وكان ريال مدريد حقق الفوز في مباراة الذهاب على حساب الريدز بنتيجة (3-1) على ملعب "ألفريدو دي ستيفانو".

وتعتبر هذه هي المرة الثامنة التي يدير فيها الحكم الهولندي للفريق الملكي في دوري أبطال أوروبا، كان أخرها في نسخة هذا الموسم أمام فريق بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني في دور المجموعات بالبطولة الأوروبية، والتي فاز فيها الفريق الإسباني بنتيجة (2-0).

وأدار الحكم الهولندي صاحب الـ48 عاماً، 4 مباريات لليفربول في دوري أبطال أوروبا ومباراتين في الدوري الأوروبي.

ويحمل كويبرس ذكرى سيئة لنادي ليفربول في بطولة دوري أبطال أوروبا، حيث كانت آخر مباراة أدارها الحكم الهولندي للريدز في موسم 2018-2019، أمام فريق برشلونة والتي خسرها الفريق الإنجليزي بنتيجة (3-0) على ملعب "كامب نو".