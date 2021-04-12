الامارات | بالصور: رونالدو صبره نفد.. ألقى قميص يوفنتوس على الأرض

شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور: رونالدو صبره نفد.. ألقى قميص يوفنتوس على الأرض والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أبدى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو استيائه من عدم إحرازه أهداف في مباراة يوفنتوس وجنوى التي انتهت بفوز "السيدة العجوز" 3-1، أمس الأحد، في الدوري الإيطالي.



وكشفت صحيفة "لا غازيتا" أن رونالدو غادر الملعب غاضباً عقب نهاية المباراة وألقى قميص الفريق على الأرض، مشيرة إلى أن اللاعب البرتغالي لا يشعر بالرضا عن مردود الفريق الإيطالي.



وأضافت: "كريستيانو بعد أن قام بإلقاء قميص يوفنتوس على الأرض، قام بتوجيه بعض اللكمات لحائط غرفة خلع الملابس، في محاولة منه لإنهاء حالة الغضب التي تسيطر عليه، ثم ذهب للاستحمام وذهب في صمت".



وأشارت إلى أن اللاعب البرتغالي لا يشعر بالرضا عن مردود الفريق بشكل عام بعدما ودع دوري أبطال أوروبا وصعوبة تتويجه بلقب الدوري الإيطالي، مبنية أن استمراره مع اليوفي يرتبط بانضمام عدد من النجوم إلى الفريق في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

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