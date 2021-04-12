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الامارات | بالصور: رونالدو صبره نفد.. ألقى قميص يوفنتوس على الأرض

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أحمد طارق- دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أبدى النجم البرتغالي استيائه من عدم إحرازه أهداف في مباراة يوفنتوس وجنوى التي انتهت بفوز "السيدة العجوز" 3-1، أمس الأحد، في .
 
وكشفت صحيفة "لا غازيتا" أن رونالدو غادر الملعب غاضباً عقب نهاية المباراة وألقى قميص الفريق على الأرض، مشيرة إلى أن اللاعب البرتغالي لا يشعر بالرضا عن مردود الفريق الإيطالي.
 
وأضافت: "كريستيانو بعد أن قام بإلقاء قميص يوفنتوس على الأرض، قام بتوجيه بعض اللكمات لحائط غرفة خلع الملابس، في محاولة منه لإنهاء حالة الغضب التي تسيطر عليه، ثم ذهب للاستحمام وذهب في صمت".
 
وأشارت إلى أن اللاعب البرتغالي لا يشعر بالرضا عن مردود الفريق بشكل عام بعدما ودع وصعوبة تتويجه بلقب الدوري الإيطالي، مبنية أن استمراره مع اليوفي يرتبط بانضمام عدد من النجوم إلى الفريق في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

 

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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