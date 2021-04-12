شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يطلب تقريرًا مفصلًا من مساعديه عن نقاط قوة وضعف حرس الحدود والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يتسلم الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تقريرًا مفصلًا عن فريق حرس الحدود من الجهاز المعاون له على هامش تدريبات اليوم الاثنين.

وطلب المدرب الفرنسي من جهازه المعاون تجهيز تقرير عن نقاط القوة والضعف في فريق حرس الحدود قبل مواجهة الفريقين المقرر لها يوم الأربعاء المقبل في دور الـ32 من مسابقة كأس مصر.