شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبدالغني لاعب الزمالك يعقد قرانه في حفل خاص بحضور عدد من اللاعبين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - احتفل محمد عبد الغني مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بعقد قرانه بحضور عدد من لاعبي الفريق في حفل عائلي خاص.

وقام عبد الغني مدافع الفريق بعقد قرانه بعد مواجهة الزمالك أمام تونجيث السنغالي في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويبدأ الزمالك استعداداته الاثنين لمواجهة حرس الحدود المقررة اقامتها يوم الاربعاء المقبل على ملعب ستاد السويس، ضمن مواجهات دور الـ٣٢ من بطولة كأس مصر.