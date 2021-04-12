شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات بدنية وإطالات للاعبين قبل انطلاق مران الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لبعض التدريبات البدنية والإطالات في مجمع صالات بالنادي قبل انطلاق التدريبات الجماعية للأبيض.

وجاءت الفقرة تحت إشراف الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق، حيث يسعى إلى رفع الحالة البدنية للاعبين قبل مواجهات بطولتي الدوري والكأس.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره حرس الحدود يوم الأربعاء المقبل على ملعب ستاد السويس، ضمن مواجهات دور الـ٣٢ من بطولة كأس مصر.