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باريس سان جيرمان يصطدم بالبايرن في دوري الأبطال غدًا.. مواعيد المباريات والقنوات الناقلة

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هبة الله محمد 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تنطلق غدًا الثلاثاء 13-4-2021، مباريات ربع النهائي ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا

ويستعرض «المصري اليوم» خلال السطور التالية مواعيد أبرز المباريات والقنوات الناقلة لها:

يلتقي تشيلسي الإنجليزي بنظيره بورتو البرتغالي على ملعب رامون سانشيز بيزخوان بإسبانيا، ضمن منافسات ربع النهائي في دوري أبطال أوروبا ويذاع اللقاء في تمام التاسعة مساء، على قناة bein sport 2.

ويصطدم باريس سان جيرمان الفرنسي بنطيره بايرن ميونخ الألماني على ملعب بارك دي برانس الفرنسي، ضمن منافسات ربع النهائي في دوري الأبطال، ويذاع اللقاء على قناة bein sports premium 1، في تمام التاسعة مساء.

وكان سان جيرمان قد حقق فوزاً هاماً في جولة الذهاب لدور ربع نهائي 2021 على بايرن ميونخ بثلاثية مقابل هدفين خلال اللقاء الذي جمعهما على أرض ملعب أليانز أرينا معقل البافاري.

ويتصدر بايرن ميونخ المجموعة الأولى برصيد 16 نقطة عن 6 مباريات، ويتصدر باريبس سان جيرمان مجموعته برصيد 12 نقطة عن 6 مباريات، كما يتصدر مجموعته برصيد 14 نقطة عن 6 مباريات، بينما يحتل بورتو المركز الثاني في مجموعته برصيد 13 نقطة عن 6 مباريات أيضًا.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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