شكرا لقرائتكم خبر عن باريس سان جيرمان يصطدم بالبايرن في دوري الأبطال غدًا.. مواعيد المباريات والقنوات الناقلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تنطلق غدًا الثلاثاء 13-4-2021، مباريات ربع النهائي ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا

ويستعرض «المصري اليوم» خلال السطور التالية مواعيد أبرز المباريات والقنوات الناقلة لها:

يلتقي تشيلسي الإنجليزي بنظيره بورتو البرتغالي على ملعب رامون سانشيز بيزخوان بإسبانيا، ضمن منافسات ربع النهائي في دوري أبطال أوروبا ويذاع اللقاء في تمام التاسعة مساء، على قناة bein sport 2.

ويصطدم باريس سان جيرمان الفرنسي بنطيره بايرن ميونخ الألماني على ملعب بارك دي برانس الفرنسي، ضمن منافسات ربع النهائي في دوري الأبطال، ويذاع اللقاء على قناة bein sports premium 1، في تمام التاسعة مساء.

وكان سان جيرمان قد حقق فوزاً هاماً في جولة الذهاب لدور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2021 على بايرن ميونخ بثلاثية مقابل هدفين خلال اللقاء الذي جمعهما على أرض ملعب أليانز أرينا معقل البافاري.

ويتصدر بايرن ميونخ المجموعة الأولى برصيد 16 نقطة عن 6 مباريات، ويتصدر باريبس سان جيرمان مجموعته برصيد 12 نقطة عن 6 مباريات، كما يتصدر تشيلسي مجموعته برصيد 14 نقطة عن 6 مباريات، بينما يحتل بورتو المركز الثاني في مجموعته برصيد 13 نقطة عن 6 مباريات أيضًا.