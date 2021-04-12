شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. إطلاق نادي زد وسيف زاهر رئيسًا تنفيذيًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت زد للاستثمار الرياضي، إطلاق نادي زد رسميًا على مساحة 40 فدان بمنطقة القاهرة الجديدة، وتعيين الكابتن والإعلامي سيف زاهر الرئيس التنفيذي للنادي.

ويأتي ذلك في إطار تحسين النمط الصحى للمواطنين ودعم برامج التنمية الرياضية المختلفة، وفي ضوء استراتيجية نادي زد لتطوير منظومة الرياضة من خلال توفير أحدث نظم التدريب ومنشآت وملاعب على أعلى مستوى ومدربين محترفين في مختلف الرياضات، لاكتشاف وإعداد جيل من الأبطال الرياضيين للمنافسة في البطولات المحلية والدولية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، عقد أمس الأحد، بمجمع زد بمدينة الشيخ زايد، بحضور كلا من المهندس نجيب ساويرس، أنسي ساويرس رئيس مجلس إدارة نادى زد، النائب أحمد دياب، الرئيس التنفيذي للعمليات لشركة زد للاستثمار الرياضي، سيف زاهر الرئيس التنفيذي لنادي زد، كما شارك في المؤتمر عدد كبير من نجوم الرياضة والشخصيات العامة.

وبجانب ملاعب كرة القدم، سيضم نادي زد 8 ملاعب تنس، 4 ملاعب بادول، صالة رياضية متعددة تضم ملعب متعدد الأغراض، 6 ملاعب اسكواش بقاعات زجاجية بسعة 500 متفرج، كما سيضم النادي صالة الجمباز والفنون القتالية، مجمع حمامات سباحة يضم منطقة حمامات السباحة الداخلية وبها مسبح تدريب مدفأ، وحمام سباحة مدفأ للأطفال، وصالة رياضية ومنتجع صحي على مساحة 900 متر مربع، وحمام سياحة أولمبي مدفأ، وحمام سباحة خارجي، وتزود كافة الملاعب بكل الخدمات مثل غرف تغيير الملابس ومطاعم وكافيهات، ومقاعد للمتفرجين.

وفي هذا الإطار صرح أنسي ساويرس، رئيس مجلس إدارة نادي زد الرياضي، أن إنشاء نادي زد بمنطقة القاهرة الجديدة، يأتي ضمن استراتيجية الشركة طويلة المدى للاستثمار الرياضي في مصر، والتي تهدف لإنشاء منظومة رياضية متكاملة تتوافر بها أحدث الملاعب وأفضل المدربين.

وقال النائب أحمد دياب: «إن الهدف من إنشاء أول نادي متكامل لزد في منطقة القاهرة الجديدة، يأتى فى إطار تنفيذ رؤية النادي في إعداد جيل جديد من الرياضيين وإكسابهم خبرات رياضية تؤهلهم للاحتراف فى الخارج، من خلال توفير ملاعب على أعلى مستوى، ومدربين محترفين والاستعانة بأفضل الأكاديميات العالمية بكل لعبة، مشيرًا في هذا الصدد إلى التوأمة مع نادي بورسيا دورتموند للإشراف الفني على قطاع الناشئين والبراعم وأكاديمية "زد إف سي" ومتابعة المدربين كذلك، لضمان توفير تدريب احترافي للمواهب الواعدة».

فيما أبدى الكابتن سيف زاهر الرئيس التنفيذي لنادي زد، سعادته بتوليه منصب الرئيس التنفيذي والمشاركة في حلم النادي بتكوين أكبر قاعدة من اللاعبين المحترفين للمنافسة بالبطولات المحلية والدولية، مؤكدًا أهمية الاستثمار الرياضي في توفير الفرصة للموهوبين بمختلف أنحاء الجمهورية.

والجدير بالذكر أنه تم الإعلان خلال المؤتمر الصحفي عن إنضمام واحدة من الكوادر الشابة لأعضاء مجلس إدارة زد الفنيين وهي بطلة مصر والعالم في رياضة الاسكواش نور الشربيني والتي قد انضمت لصفوف زد منذ أسابيع قليلة.