شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يحتوى أزمة ناصر ماهر قبل مواجهة الزمالك بقمة الدورى.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت أزمة ناصر ماهر لاعب الأهلي مع الجهاز الفني للفريق التى أثيرت الأيام الماضية عقب مباراة الفريق الأخيرة أمام سيمبا التنزاني ببطولة دوري أبطال أفريقيا، وكان ناصر ماهر قد أبدى غضبه لعدم مشاركته في مباراة سيمبا الأخيرة التى خاضها الأهلي كـ"تحصيل حاصل" بعدما كان قد ضمن التأهل لربع نهائي البطولة الأفريقية.

وغادر ناصر ماهر ملعب الأهلي في السلام الذي استضاف مباراة سيمبا التى فاز فيها الأحمر بهدف نظيف.

واحتوى الجهاز الفني للفريق غضب اللاعب وأكد له أن غيابه عن مباراة سيمبا لا يقلل من شأنه وأن هذا الاستبعاد جاء لأنه عائد من إصابة طويلة حرمته من الملاعب عدة أشهر بعدما أجرى جراحة في الكتف.

وأكد الجهاز الفني لناصر ماهر أنه سيكون له دور مع الفريق الفترة المقبلة لأن الجهاز يقدر امكانياته وعليه فقط الالتزام والاجتهاد في التدريبات.

ويتطلع الجهاز الفني لتوفير كل سُبل الاستقرار والهدوء في الفريق قبل مباراة الزمالك يوم 18 ابريل الجاري في الدوري المصري.

من ناحية أخرى ، كشف مصدر داخل النادي الأهلي، عن أن ياسر إبراهيم، مدافع الفريق الأحمر، سيغيب عن فريقه لمدة أسبوع، بعد شكواه من الإصابة بشد في العضلة الضامة قبل مباراة فريقه ضد سيمبا التنزاني في ختام دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وأوضح المصدر، أن ياسر سيجري فحصا طبيا بعد أسبوع، بعد ذلك سيتم تحديد موعد انتظامه في التدريبات الجماعية، أو يستمر في أداء برنامجه التأهيلي، للتعافي التام من الإصابة في العضلة الضامة.

ومن المتوقع أن يستمر غياب ياسر إبراهيم أكثر من أسبوع، لحين تعافيه من الإصابة، وما يترتب عليه من غيابه عن مباراة القمة ضد الزمالك يوم 18 أبريل المقبل.

ويعاني الأهلي من أزمة بسبب كثرة الغيابات؛ بسبب وجود عدد كبير من المصابين، مثل: علي معلول ومحمود وحيد وكريم نيدفيد وياسر إبراهيم ومحمد هاني وجونيور أجايي.

وتأكد غياب الثلاثي جونيور أجايي ومحمد هاني وياسر إبراهيم عن مباراة القمة ضد الزمالك يوم 18 أبريل الجاري، والمؤجلة من الجولة الرابعة من عمر الدوري المصري، في ظل شكوى اللاعبين من إصابات سواء أجايي من شد في الخلفية أو هاني وياسر من شد في العضلة الضامة.

ويحتاج الثلاثي لأداء برنامج تأهيلي فترة ليست قصيرة، وهو ما يعني أن الثلاثي لن يلحق بمباراة الأهلي، على أن يتم تجهيز بدائل أخرى للدفع بها في مباراة القمة ضد الزمالك، خاصة مع زيادة عدد المصابين بصفوف المارد الأحمر.