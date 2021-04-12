شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى: جاهزون لمواجهة الأهلى بالقاهرة ولا نعلم سر نقل المباراة من برج العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى طارق هاشم عضو مجلس إدارة النادى المصرى البورسعيدى، أن ناديه يستطيع مواجهة الأهلى بالقاهرة ولا يعلم سر نقل مباراة الفريقين لاستاد الإسكندرية، وقال طارق هاشم فى مداخلة هاتفية لبرنامج اللعبة الحلوة مع خالد الغندور عبر إذاعة أون سبورت إف إم:"المصرى يلعب خارج بورسعيد منذ 9 سنين، ولا نعلم متى تنتهى هذه القصة ، وفوجئنا بنقل مباراة الأهلى لاستاد الاسكندرية بدلا من برج العرب".

ويضيف عضو مجلس المصرى: "تلقينا خطاب بإقامة مباراة الأهلى فى استاد الإسكندرية ثم استفسرنا من اتحاد الكرة فأخبرنا بنقلها لبرج العرب ثم فوجئنا بخطاب اخر بإقامة مباراة المصرى مع الأهلى والطلائع على ستاد الإسكندرية ، ونحن مستعدين لمواجهة الأهلى فى القاهرة وليس فى الإسكندرية ونرغب فى خوض المباريات بأى مدينة وبسهولة".

وأكمل طارق هاشم: "ترتيب جدول الدوري وهمى لأن الفرق تمتلك مباريات مؤجلة سوف تغير شكل الجدول بعد لعبها".

وعن كريم العراقى قال عضو مجلس إدارة المصرى: "الحديث عن وجود عرض من بيراميدز لكريم العراقى أمر عارى تماماً من الصحة، فهو كلام مواقع وليس له أساس ، اللاعب مدد تعاقده معنا ومنحناه وعد بالموافقة على احترافه فى الخارج حال تلقيه عرض مميز بعد أولمبياد طوكيو".

ويضيف طارق هاشم: "عمر كمال عبد الواحد لاعب مميز وسوف نحسم تمديد تعاقده مع المصرى خلال الفترة المقبلة".