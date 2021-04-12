شكرا لقرائتكم خبر عن الإيقاف يبعد إيميكا عن مواجهة المصرى أمام الطلائع فى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يغيب إيزى إيميكا مدافع وسط المصرى البورسعيدى عن مواجهة فريقه المقبلة أمام طلائع الجيش بدور الـ16 لبطولة كأس مصر المقرر إقامتها يوم الخميس المقبل بعد حصوله على الإنذار الثالث فى لقاء الجونة بالجولة التاسعة عشر للدورى والتى حسمها المصرى بهدف مقابل للاشئ أحرزه البديل أحمد جمعة.

ويحتل المصرى البورسعيدى المركز الثانى بجدول الدورى للمرة الأولى فى الموسم الحالى برصيد 29 نقطة وهو ما أثلج صدور محبيه الذين تخوفوا بعد الهزيمة المفاجئة فى الجولة الماضية أمام الإسماعيلى بهدفين مقابل هدف.

ومن المقرر أن يدفع على ماهر بعدد من اللاعبين البدلاء لإراحة أكبر عدد من الأسايسيين خاصة وأنه بدرك تماما صعوبة تلك المواجهة ورغبته فى استكمال مشواره الناجح هذا الموسم بالمنافسة على بطولة الكأس .

من ناحية أخرى منح مجلس إدارة المصرى البورسعيدى اللاعب محمود حمد مدافع الفريق حرية الانتقال لأى من الأندية الأخرى بعد الحصول على موافقة على ماهر المدير الفني للفريق الذى أوصى بالإستغناء عن اللاعب خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة نظرا لعدم الإعتماد علية خلال الموسم الحالي ودخوله في أزمات عديدة خلال الموسم المنقضى واتهامه ببعض القضايا التي تسببت في ابتعاده عن المباريات تماما