شكرا لقرائتكم خبر عن سيد عبد الحفيظ يستجوب كهربا بسبب خناقة "الديسكو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، جلسة خاصة مع محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق من أجل الاستفسار عن تفاصيل الأزمة الأخيرة بين اللاعب ونجل أحد رجال الأعمال في أحدى الفنادق.

وشهدت الساعات الماضية أزمة كبرى داخل القلعة الحمراء والشارع الكروي بسبب تناثر أنباء حول حدوث مشادة بين كهربا ونجل رجل أعمال شهير في "ديسكو" ملحق بأحد فنادق وسط القاهرة.

وتطورت الأزمة بين كهربا ونجل رجل الأعمال بشكل كاد يصل لأقسام الشرطة قبل أن يسارع الثنائي بمغادرة الديسكو الذي شهد الواقعة المُثيرة.

ومن المقرر أن يستفسر عبد الحفيظ من كهربا عن تفاصيل هذه الأزمة من أجل تحديد مصير اللاعب بشأن توقيع غرامة عليه حال ثبوت إدانته.

وعاد كهربا للتدريبات الجماعية منذ أيام بعد إنتهاء إيقافه شهراً وتغريمه 200 ألف جنيه على خلفية اعتراضه على الجهاز الفني للفريق بطريقة غير لائقة عقب مباراة طلائع الجيش في الدوري.

ويعاني كهربا في الأهلي بسبب كثرة الأزمات التى أثارها الفترة الماضية وبات مُعرضاً لتوقيع غرامة مالية مرة أخرى حال ثبوت إدنته في هذه الأزمة التى شغلت الكثير عبر مواقع التواصل الاجتماعي "السويشيال ميديا" خلال الساعات الماضية.