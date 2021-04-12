شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد مباريات نصف نهائى كأس السلة رجال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة المسابقات باتحاد كرة السلة، عن جدول مباريات الدور نصف النهائى من بطولة كأس مصر لكرة السلة رجال، والمقرر إقامته يوم 27 أبريل الجارى بصالة حسن مصطفى بـ 6 أكتوبر، ووفقا للجدول فمن المقرر أن يلتقى الأهلى مع الزمالك، وسبورتنج مع الاتحاد السكندرى.

وصل فريق سبورتنج للنهائى بعد الفوز على فريق مصر للتأمين بنتيجة 93/88 بعد اللجوء لشوط إضافي خامس، بينما تأهل الاتحاد السكندري بالتغلب على طلائع الجيش بنتيجة 91/67.

أما الأهلي فتأهل إلى نصف نهائى البطولة بالفوز على فريق أصحاب الجياد بنتيجة 86 - 48 ، ليلتقى الزمالك الذي أقصى الطيران من البطولة بنتيجة 78 / 54.

يذكر أن مباراة الزمالك والأهلى فى منافسات دورى السوبر فتم الغاؤها بسبب تواجد الجماهير فى الصالة، وتم احتساب نتيجة اللقاء للفريق الأحمر، وهو ما جعل الزمالك يتقدم بتظلم وتقرر تشكيل لجنة للبت فى التظلم، وتم تأجيل جلسة اللجنة بعد أن طلب الزمالك الاطلاع على تقارير الحكم ومراقب المباراة.