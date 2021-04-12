شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب حراس الأهلي يوجه نصائح لخليفة الشناوي قبل مباراة النصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص ميشيل يانكون مدرب حراس المرمى في الأهلي، على التحدث الفترة الماضية مع على لطفي حارس مرمى الفريق من أجل توجيه عدة نصائح له من أجل الاستعداد الجيد لمباراة النصر في الكأس.

ويشارك علي لطفي في مباراة الأهلي والنصر بعد غد، الأربعاء، في دور الـ32 لكأس مصر بسبب إيقاف محمد الشناوي.

وتحدث مدرب حراس المرمى في الأهلي مع، علي لطفي عن ضرورة الأهتمام بأدق التفاصيل وعدم التهاون أمام النصر بدعوى إنه يلعب في دوري القسم الثاني.

وطلب يانكون من علي لطفي "مذاكرة" طريقة لعب النصر وأهم لاعبيه حتى يكون جاهز للمباراة ويقدم مستوى جيداً .

من ناحية أخرى، وجّه سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي عتابًا وإنذارًا شديد اللهجة لمحمد الشناوي، حارس الفريق، بسبب العصبية التى ظهر عليها في مباراة سيمبا التنزاني أول أمس، الجمعة، ببطولة أفريقيا، والتى كلفته الحصول على بطاقة صفراء في المباراة.

وانتقد عبد الحفيظ الحالة التى ظهر عليها الشناوي خلال مباراة سيمبا التى فاز فيها الاهلي بهدف نظيف في ختام دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأكد مدير الكرة لحارس الفريق أن ما فعله أمر خطأ، خاصة أنه قائد الفريق، وعليه أن يكون قدوة ونموذج في الهدوء والالتزام وعدم الاعتراض على الحكم حتى لو أخطأ الأخير؛ لأنه من الممكن أن يقوم الحكم بتدوين مخالفات تتسبب بعد ذلك في إيقافه.

وأوضح مدير الكرة أن الفترة المقبلة تشهد ارتباطات قوية على الصعيد الأفريقي، لذا لا يمكن التعامل بـ"تهوّر" كما حدث في مباراة سيمبا بشكل جعل الحكم الجزائري مصطفى غربال يُشهر البطاقة الصفراء للشناوي.

وعلى الرغم من أن حارس الاهلي حاول تبرير موقفه لمدير الكرة بأن الحكم لم يوفّر له الحماية في المباراة، بعدما اصطدم به لاعب سيمبا بقوة في إحدى الكرات إلا أن سيد عبد الحفيظ وجه لومًا شديدًا لمحمد الشناوي، وهدده بتوقيع غرامة ضده؛ لأنه قد يُكلف الفريق فقدانه في إحدى المباريات بسبب هذه العصبية.