شكرا لقرائتكم خبر عن اختبار طبى لعبد الله جمعة يُحدد موقفه من مباراة حرس الحدود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع عبد الله جمعة الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لإختبار طبي على هامش التدريب الجماعى الذى سيقام اليوم، الإثنين، فى إطار الاستعداد لمواجهة حرس الحدود.

ويعاني جمعة من الإصابة بشد في العضلة الضامة، وهو ما تسبب في استبعاده من قائمة الزمالك لمباراة تونجيث السنغالي التى جمعتهما مساء السبت الماضى، وانتهت بفوز الزمالك بأربعة أهداف مقابل هدف.

ورغم الفوز ودع الزمالك بطولة دورى أبطال أفريقيا بعد تعادل الترجى التونسى مع مولودية الجزائر بهدف لكل منهما، ليحتل الترجى قمة المجموعة بـ11 نقطة، وفى المركز الثانى المولودية بـ9 نقاط، ثم الزمالك بـ8 نقاط، يليه تونجيث 4 نقاط.

ويسعى الجهاز الطبي للزمالك إلى تجهيز عبدالله جمعة قبل مباراة حرس الحدود المقرر إقامتها يوم الأربعاء المقبل، في دور الـ32 من منافسات بطولة كأس مصر.

وكشف الجهاز الطبى للزمالك، إنه لن يتم التعجل في عودة عبد الله جمعة، خاصة أن اللاعب تحامل على نفسه في المشاركة مع المنتخب الوطني، وكذلك لقاء المولودية بالجزائر في الجولة الخامسة من منافسات دوري الأبطال، لذا سيخوض برنامجا تأهيليا بشكل كامل قبل عودته إلى التدريبات الجماعية للفريق الأبيض في المرحلة المقبلة، خاصة أن الفريق لا يعاني في تلك الجبهة، في ظل جاهزية الثنائي محمد عبد الشافي وأحمد أبو الفتوح.