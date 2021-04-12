شكرا لقرائتكم خبر عن كشرى يمنح لاعبى الإنتاج الحربى راحة 48 ساعة قبل مواجهة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر أحمد كشرى المدير الفنى للإنتاج الحربى، خوض فريقه تدريباته بشكل عادى اليوم الاثنين عقب التعادل مع سيراميكا على أن يحصل الفريق على راحة أول وثانى أيام شهر رمضان الكريم ، ومن المقرر أن يستأنف الإنتاج الحربى تدريباته الخميس المقبل استعداداً لمواجهة الزمالك المقرر لها التاسعة والنصف مساء 22 أبريل الجارى على ستاد الأهلى والسلام فى اللقاء المؤجل من الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

تعادل الإنتاج الحربي مع نظيره فريق سيراميكا بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما الفريقين على ملعب استاد السويس الرياضي، ضمن مباريات الجولة الثامنة عشرة من عمر مسابقة الدوري العام، تقدم للانتاج أحمد علي في الدقيقة 21 ، بينما تعادل صالح جمعة لسيراميكا في الدقيقة 57.

وبهذه النتيجة يحتل سيراميكا المركز السادس بجدول ترتيب الدوري برصيد 25 نقطة، بعدما لعب 18 مباراة، فاز في 6 لقاءات وتعادل في 7 لقاءات وخسر 5 مواجهات وسجل لاعبوه 22 هدفا وتلقت شباكه 20 هدفا.

فيما استمر الإنتاج الحربي المركز الأخير برصيد 12 نقطة، بعد أن لعب 17 مباراة فاز في مباراتين وتعادل في 6 لقاءات وخسر 9 مواجهات، وسجل لاعبوه 13 هدفا، وتلقت شباكه 30 هدفا وما زالت لديه مباراة مؤجلة.