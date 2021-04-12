شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يحيل فيديو شباب الزمالك للجنة الانضباط بعد الألفاظ الخارجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الاتحاد المصري لكرة القدم إحالة الفيديو المنتشر لبعض لاعبي فريق الزمالك من مواليد 1999 إلى لجنة الانضباط برئاسة المستشار سيد بنداري للفصل فيما ورد فيه عبر اللاعبين من هتافات خارجة عن الروح الرياضية بحق مسئولي أندية منافسة.

وعاش الشارع الرياضي خلال الساعات الماضية أزمة مُثيرة بين قطبي الكرة المصرية بشأن تحديد بطل الجمهورية بعدما أحتفل كلا الفريقين بالتتويج في سابقة نادرة لم نراها إلا في مصر تقريباً.

الأهلي فاز على الزمالك أمس، الأحد، بهدفين لهدف خلال اللقاء الذي أُقيم بفرع الاهلي بمدينة نصر وبعد المباراة إشتعلت الأزمة بسبب تحديد من يفوز بلقب دوري الشباب مواليد 99، خاصة أن المنافسة كانت بين الأهلي والزمالك بعد تساويهما في النقاط عقب فوز الأهلي على الزمالك 2 / 1 ليتساوي الفريقان في عدد النقاط، ويحتفل الزمالك بعدها لأنه بطل الدوري بداعي فارق الأهداف، كما احتفل الأهلي أيضًا باللقب بداعي أنه البطل بالمواجهات المباشرة.

الأزمة بدأت عندما تمت إقامة دوري 99 من 3 مجموعات ليصعد أول 3 فرق، وكان هناك إتفاق على إقامة دوري من دورين للفرق الـ9 المتأهلة، لكن اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة قررت الإكتفاء بدوري من دور واحد ولم تعدل اللائحة واكتفت بلائحة أول الموسم والتي كانت تنص على أنه في حالة تساوي فريقين في عدد النقاط يتم اللجوء إلى المواجهات المباشرة، وعليه اعتمد الأهلي أنه بطل الدوري بعد فوزه على الزمالك بداعي المواجهات المباشرة.

بينما الزمالك اعتبر نفسه فائزاً لأن المواجهات المباشرة لا يعتد بها إلا في إقامة مباراتين بين نفس الفريقين ذهابا وإيابا، وهو ما لم يحدث وعليه اعتبر الزمالك نفسه فائزاً ببطولة الدوري. الاتحاد المصري لكرة القدم قد قرر استكمال مسابقتي الجمهورية لمواليد 1999 و2001 في مرحلتها الثانية من دور واحد مع قرار استئناف بطولات الناشئين أول أبريل الحالي تماشيًا مع قرار لجنة الأزمات بمجلس الوزراء مع إقامة مباراة فاصلة في حالة تساوي فريقين في عدد النقاط.

ولم يجد اتحاد الكرة أمامه سوى التأكيد على إقامة مباراة فاصلة بين القطبين يوم 20 أبريل الجاري لتحديد بطل دوري الجمهورية لتسود حالة من الترقب حول هذه المباراة التى بدأت تخطف الأنظار.