شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد الغنى يحتفل بعقد قرانه بعد توديع بطولة أفريقيا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل مساء أمس الأحد، محمد عبد الغني مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بعقد قرانه بحضور عدد من لاعبي الفريق في حفل عائلي خاص، شهد حضور بعض نجوم القلعة البيضاء فى مقدمتهم عبد الله جمعة ومحمد أبو جبل وأحمد فتوح.

وقام عبد الغني مدافع الفريق بعقد قرانه بعد مواجهة الزمالك أمام تونجيث السنغالي في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، والتى حقق خلالها الفارس الأبيض الفوز بأربعة أهداف مقابل هدف، وسجل أهداف الأبيض محمود الونش "هدفين" ومروان حمدى "هدفين"، بينما سجل لتونجيث بابا عثمان ساكو.

ورغم الفوز ودع الزمالك بطولة دورى أبطال أفريقيا بعد تعادل الترجى التونسى مع مولودية الجزائر بهدف لكل منهما، ليحتل الترجى قمة المجموعة بـ11 نقطة، وفى المركز الثانى المولودية بـ9 نقاط، ثم الزمالك بـ8 نقاط، يليه تونجيث 4 نقاط.

ويبدأ الزمالك استعداداته الاثنين لمواجهة حرس الحدود المقررة اقامتها يوم الاربعاء المقبل على ملعب ستاد السويس، ضمن مواجهات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.



محمد عبد الغنى ومحمد أبو جبل



محمد عبد الغنى يحتفل بعقد قرانه