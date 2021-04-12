شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الإنتاج الحربى يطمئن على الغانى وهاب أنان بعد جراحة الرباط الصليبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الجهاز الفنى للإنتاج الحربى بقيادة أحمد كشرى، على الاطمنئان على الغانى وهاب أنان لاعب الفريق الذى أجرى أمس جراحة الرباط الصليبى بنجاح فى أحد المستشفيات بالقاهرة ليغيب عن الملاعب ستة شهور، وسادت حالة من الحزن بين جنبات الفريق بعد تأكد إصابة أنان بالصليبى لينتهى موسمه مع الإنتاج لاسيما فى ظل الحاجة لجهوده، كما أنها الإصابة الثانية بالرباط الصليبى داخل صفوف الفريق بعد إصابة محمد شوقى غريب.

وأغلق الجهاز الفنى للإنتاج الحربى بقيادة أحمد كشرى، صفحة مباراة سيراميكا التى أقيمت مساء الأحد، على استاد السويس الجديد ضمن مباريات الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدورى الممتاز وانتهت بالتعادل الايجابى 1/1، تقدم للانتاج أحمد علي في الدقيقة 21 ، بينما تعادل صالح جمعة لسيراميكا في الدقيقة 57.