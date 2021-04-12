شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور .. محمد هانى "مش محظوظ" قبل القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن محمد هانى الظهير الأيمن للنادى الأهلى، يعانده الحظ فى ظل الإصابة التى داهمته فى العضلة الضامة والتى تتسبب فى غيابه عن المباريات لمدة تقارب الشهر ونصف.

وتوجد حالة من الصدمة لدى جماهير القلعة الحمراء فى ظل غياب محمد هانى عن لقاء القمة المقبل المقرر له يوم الأحد المقبل بالدورى الممتاز.

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، عن أن محمد هاني، ظهير أيمن الفريق الأحمر، سيغيب لمدة 6 أسابيع، بسبب الإصابة بشد في العضلة الضامة، والتي اشتكى منها ليلة مباراة فريقه ضد سيمبا التنزاني في ختام دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، في المواجهة التي فاز فيها الفريق الأحمر بهدف نظيف.

وغادر محمد هاني معسكر الأهلي ليلة المباراة، بسبب شكواه من الإصابة وصعوبة الدفع به في مباراة سيمبا، قبل أن يكشف الفحص الطبي الذي خضع له اللاعب غيابه لمدة 6 أسابيع على أقل تقدير، بعدها يجري اللاعب فحصا طبيا ليتحدد موقفه من المشاركة في التدريبات الجماعية.

ويرصد الخليج 365 لقطات للاعب محمد هانى فى الصور التالية: