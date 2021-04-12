شكرا لقرائتكم خبر عن مؤمن زكريا "الحراق" يحتفل اليوم بعيد ميلاده الـ"33" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل اليوم الاثنين، مؤمن زكريا، صانع ألعاب الأهلى بعيد ميلاده رقم 33، حيث أنه من مواليد 12 أبريل 1988، ويعد ملامسة العشب الأخضر وارتداء فانلة الأهلى من جديد هى الأمنية الأغلى لمؤمن زكريا فى عامه الجديد بعد دوامة الأزمات الصحية التى داهمت اللاعب بالفترة الأخيرة.

انضم مؤمن زكريا لقطاع الناشئين بالنادى الأهلى عام "2004" استمر به "5" سنوات، ولم يتم تصعيده للفريق الأول فى بداية ولاية حسام البدرى الأولى "2009/2010" فانضم لصفوف الإنتاج الحربى تحت قيادة طارق يحيى لمدة عام ونصف شارك خلالها فى "36" مباراة وسجل "4" أهداف، كما شارك فى "5" مباريات فى كأس مصر ولم يسجل.

انتقل للمصرى البورسعيدى يناير 2011 واستمر حتى حادث بورسعيد الشهيرة لعب خلالها "22" مباراة وسجل هدفين فى تلك المباراة الشهيرة بعد نزوله كبديل.

وانضم لصفوف إنبى موسم "2012/2013" واشترك معه فى "23" مباراة سجل خلالها سبعة أهداف.

وانتقل على سبيل الإعارة لنادى الزمالك عام "2013" واستمر عاما ونصف، ارتدى خلالها فانلة الزمالك "57" مباراة سجل خلالها "12" هدفا بواقع تسعة أهداف فى الدورى خلال "38" مباراة، ثلاثة أهداف قارية فى "11" مباراة، كما لعب "8" مباريات فى كأس مصر، حقق خلال تلك الفترة القصيرة ثلاثة بطولات منها بطولتان لكأس مصر، وبطولة الدورى.

مؤمن زكريا واحد من أذكى لاعبى الكرة المصرية، وقادر على التحرك بشكل مميز داخل منطقة جزاء المنافسين، والتسجيل بالقدمين وبالرأس، بالإضافة إلى الارتداد وعمل المساندة الدفاعية على أكمل وجه، وإمكانية شغل أكثر من مركز هجومى فى الخطوط الأمامية، ليكون واحدا من أبرز اللاعبين التكتيكيين فى مصر على مدار المواسم الأخيرة. وتميز مؤمن زكريا بغزارة أهدافه فكان هدافاً للفريق الأهلاوى فى موسم 2015- 2016 ورد على الكثير من المشككين فى قدراته بعد انتقاله للفريق الأحمر فى شتاء 2015، حيث يعد واحدا من نجوم اللعبة فى مصر الذين صالوا وجالوا بقميص القطبين الأهلى والزمالك، وأثارت صفقة انتقاله لقلعة التتش ضجة كبيرة بالوسط الكروى.

لعب مؤمن زكريا المارد الأحمر 150 مباراة، سجل 42 هدفًا، حيث شارك في 93 مباراة بالدوري الممتاز وسجل 30 هدفًا، كما خاض 12 مباراة بكأس مصر وسجل 4 أهداف، بينما لعب 3 مباريات بالسوبر المصري وسجل هدف وحيد، وخاض 40 مباراة بالبطولات الإفريقية وسجل 6 أهداف، وخاض مباراتين بالبطولة العربية وسجل هدف وحيد.

وقاريا لعب مع الفرق الثلاثة "51" مباراة قارية سجل خلالها "9" أهداف ليصل إجمالى مبارياته الرسمية إلى "280" مباراة سجل خلالها "65" هدفا.

كما شارك فى "12" مباراة دولية مع المنتخب الأول ،انضم فى يناير الماضى لصفوف أهلى جدة السعودى على سبيل الإعارة، لعب بقميصه "14" مباراة وسجل "5" أهداف.

مؤمن زكريا انتقل إلى صفوف أحد السعودى قبل فسخ عقده مع الفريق بالتراضى دون أن يشارك فى أى مباراة رسمية وعاد للأهلى دون أن يتم قيده ، وأصيب مؤمن زكريا بمرض نادر صنفه الأطباء بأنه ضمور فى العضلات، وكان الفتى الموهوب فى أوج تألقه لتؤثر الإصابة على حركته وعلى طريقة نطقه للكلام، وبالطبع على فرص عودته للمستطيل الأخضر، ولكن كل هذا لم يمنع زوجته "ريهام" من أن تواصل الصمود وتساند زوجها فى أحلك لحظات حياته وتبقى هى عكازه الذى يستند عليه.

حقق مؤمن زكريا مع نادى الزمالك 3 بطولات، حيث توج بلقب الدورى الممتاز موسم 2014 - 2015، وكأس مصر موسم 2013، و2014.

وحصل مع النادى الأهلى على 8 بطولات خلال مشواره مع القلعة الحمراء، حيث توج بلقب الدورى المصرى الممتاز 4 مرات، وكأس مصر مرة وحيدة، كما حصد مع المارد الأحمر لقب السوبر المحلى "مرتين"، كما توج مع الفريق الأحمر بكأس الكونفيدرالية الإفريقية عام 2014.

إدارة النادي الأهلي كانت قد أعلنت عن تحملها تكاليف علاج زكريا في ألمانيا، بجانب سداد كل مستحقاته المالية عن الفترة التي يغيب فيها عن الفريق، تقديرا له، ولكونه من أحد أبناء النادي المخلصين.