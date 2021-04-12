الزمالك يرفض بيع مصطفى فتحى لسموحة ويبدأ خطوات تمديد عقده

القاهرة - سامية سيد - أغلق مسئولو نادي الزمالك ملف بيع مصطفي فتحي صانع ألعاب الفريق لنادي سموحة بشكل نهائي بعدما طلب النادي السكندري تحويل عقد استعارة اللاعب لنهاية الموسم لعقد بيع نهائي في ظل تألقه الملفت منذ انضمامه في يناير الماضي.

وقرر مسئولو الزمالك فتح ملف تمديد عقد مصطفى فتحي الذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل حيث يحق له التوقيع لأي ناد في يناير المقبل، ويسعى مسئولو النادي الأبيض إلى إبرام عقد جديد مع اللاعب، ومن المنتظر عقد جلسة معه في الفترة المقبلة للتفاوض بخصوص تمديد عقده خاصة بعد تألقه مع سموحة في الموسم الجاري وانضمامه لصفوف المنتخب.

وودع فريق الزمالك دوري أبطال أفريقيا رغم الفوز الكاسح على نظيره تونجيث السنغالى بأربعة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى جرت بينهما مساء السبت، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور مجموعات دورى أبطال أفريقيا، وسجل أهداف الأبيض محمود الونش "هدفين" ومروان حمدى "هدفين"، بينما سجل لتونجيث بابا عثمان ساكو.

ورغم الفوز ودع الزمالك بطولة دورى أبطال أفريقيا، بعد تعادل الترجى التونسى مع مولودية الجزائر بهدف لكل منهما، ليحتل الترجى قمة المجموعة بـ11 نقطة، وفى المركز الثانى المولودية بـ9 نقاط، ثم الزمالك بـ8 نقاط، يليه تونجيث 4 نقاط.