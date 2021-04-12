اتحاد الكرة يعلن إحالة فيديو لاعبي الزمالك للجنة الانضباط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم إحالة الفيديو المنتشر لبعض لاعبي فريق الزمالك من مواليد 1999 إلى لجنة الانضباط برئاسة المستشار سيد بنداري.

وظهر إمام عاشور لاعب الزمالك رفقة بعض شباب الفريق في مقطع فيديو وهم يوجهون السباب لرموز الأهلي على رأسهم صالح سليم رئيس الأهلي الأسبق وحسن حمدي وأحمد شوبير، خلال الاحتفال بالفوز ببطولة الدوري مواليد 99 في غرفة خلع الملابس.

وأعلن اتحاد الكرة، إحالة الفيديو إلى لجنة الانضباط للفصل فيما ورد فيه عبر اللاعبين من هتافات خارجة عن الروح الرياضية بحق مسئولي أندية منافسة.

جدير بالذكر أن أحمد مجاهد رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، أكد أمس الأحد في تصريحات تلفزيونية إحالة المقطع المنتشر لإمام عاشور لاعب الزمالك إلى لجنة الانضباط ودراسته لإتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهه.