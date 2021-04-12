المهدي سليمان لمصراوي: تقدمت بشكوى ضد بيراميدزفي اتحاد الكرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد يسري مرشد:

كشف المهدي سليمان حارس مرمى فريق بيراميدز، كواليس الشكوى التي تقدم بها ضد ناديه للاتحاد المصري لكرة القدم.

وكان المهدي سليمان قد خرج مؤخراً عبر قناة "صدى البلد" وكشف عن أزمته الأخيرة في بيراميدز.

وقال المهدي سليمان في تصريحات لمصراوي "توجهت للاتحاد المصري لكرة القدم وتقدمت بشكوى ضد نادي بيراميدز بالفعل صباح يوم أمس الأحد".

وتابع "لم أرغب في الإعلان عن الأمر قبل مباراة بيراميدز والرجاء المغربي وذلك حتى لا أثير أي مشاكل للفريق والحفاظ على استقرار الفريق قبل مباراة هامة في الكونفيدرالية".

وأضاف "هدفي هو حل الأمر وليس التعقيد أو إثارة المشاكل، لهذا فضلت أن يكون الإعلان عن الأمر بعد مباراة بيراميدز والرجاء، لكني بالفعل تقدمت بالشكوى صباح أمس الأحد".

وصرح "الشكوى تتضمن أنني ممنوع من التدريبات، بجانب خصم 3 شهور بواقع فبراير ومارس وإبريل، وهذا مخالف للوائح وقواعد الاتحاد الدولي لكرة القدم".

وشدد "طالبت في الشكوى أن اعود للمشاركة في التدريبات، هذا حق مشروع لي وفقاً للوائح الفيفا".

واختتم "احترم اتحاد الكرة وأعلم أنه سيتم النظر في الشكوى بشكل سريع، كرة القدم عملي ومصدر رزقي وحالياً لا اتدرب، أريد العودة للتدريبات بشكل سريع والحصول على مستحقاتي".