شوبير: عاشور اعتذر لي.. لكن لم أستطع الرد على رسالته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أكد أحمد شوبير حارس مرمى منتخب مصر والأهلي السابق، أن إمام عاشور لاعب الفريق الأول بنادي الزمالك، اعتذر له عبر رسالة بعد واقعة الفيديو المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهر عاشور في الفيديو وهو يوجه السباب لرموز الأهلي على رأسهم صالح سليم رئيس الأهلي الأسبق وحسن حمدي وأحمد شوبير، خلال احتفاله مع شباب الزمالك مواليد 99 بالفوز ببطولة الدوري في غرفة خلع الملابس.

وخلال برنامجه الإذاعي عبر محطة راديو "أون سبورتس"، قال شوبير: "إمام عاشور أرسل لي رسالة يعتذر فيها عما بدر منه، لكن لم أستطع الرد على رسالته".

وأضاف: "كنت أعتبره إمام (شوبير)، أمثلة كثير انجرفت وراء هذا الشكل والأسلوب ولم تكمل مسيرتها".

ووجه شوبير رسالة إلى عاشور، قال فيها: "اترك السوشيال ميديا (مش هاتنفعك)، دع الناس تتحدث عن أخلاقياتك، الموهبة يومين وتنتهي ولن يبقى إلا الذكرى الجميلة".

وأتم: "أتمنى أن تعيد حساباتك مع نفسك".