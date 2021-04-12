ماذا تقول لائحة الانضباط بشأن واقعة إمام عاشور؟ عقوبة تصل للشطب

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365:

أعلن أحمد مجاهد رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، إحالة المقطع المنتشر لإمام عاشور لاعب الزمالك إلى لجنة الانضباط ودراسته لإتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهه.

وظهر عاشور في الفيديو وهو يوجه السباب لرموز الأهلي على رأسهم صالح سليم رئيس الأهلي الأسبق وحسن حمدي وأحمد شوبير، خلال احتفاله مع شباب الزمالك مواليد 99 بالفوز ببطولة الدوري في غرفة خلع الملابس.

وأكد مجاهد في تصريحات تلفزيونية، أن لجنة الانضباط يحق لها دراسة المقطع من كافة جوانبه وتحديد صحته من عدمه، مع إتخاذ القرارات المناسبة.

كما أشار إلى أن الفيديو إذا كان خارج الملعب تمامًا أو في أي مكان فهو يخص لجنة الانضباط، وهي الجهة الوحيدة التي يحق لها التحقيق في الأمر وصحته وإتخاذ اللازم تجاهه.

ماذا تقول لائحة الانضباط بشأن تلك الواقعة؟

تقول لائحة الانضباط والأخلاق الصادرة عن اتحاد الكرة، إنه إذا صدر من اللاعب سلوك رياضي مشين أو تصرف غير لائق أو لا يتحلى بالروح الرياضية أو يثير الجمهور أو يحرض الآخرين على التمييز أو الكراهية أو العنف أو أي سلوك فيه ازدراء قبل أو أثناء أو بعد المباراة، فيعاقب بواحدة من العقوبات الآتية:

1- الإيقاف.

2- الغرامة بحد أدنى 50 ألف جنيه، بالإضافة إلى قيمة الأضرار إن وجدت.

3- الشطب.

4- تغريمه قيمة ما تم إتلافه.

على أن توقع اللجنة العقوبات المناسبة دون التقيد بالتسلسل الوارد لهذه العقوبات.