«الليجا» تشتعل.. أتلتيكو مدريد يتعثر مجدداً أمام بيتيس.. تعرف على جدول ترتيب الدوري الإسباني

الشارقة - اميمة ياسر -

أشعل ريال بيتيس الصراع على لقب الدوري الإسباني "الليجا"، بعد تعادله مع ضيفه أتلتيكو مدريد بهدف لمثله، مساء أمس الأحد، في المرحلة الـ30 من المسابقة.

ولم يكن أمام أتلتيكو مدريد أي مجال لإهدار مزيد من النقاط أمام ريال بيتيس، خصوصا بعد خسارته أمام إشبيلية على أرضه 0-1 في المرحلة السابقة، وفوز جاره ريال مدريد على ضيفه برشلونة 2-1 في الكلاسيكو، الذي أقيم يوم السبت الماضي، حيث انتزع منه صدارة الدوري بفارق المواجهتين المباشرتين.

واكتفى أتلتيكو مدريد بنقطة التعادل أمام بيتيس، استعاد بها الصدارة برصيد 67 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن ريال مدريد، وبفارق نقطتين عن برشلونة الثالث، ما يعد بصراع مشوق ومشتعل حتى نهاية الدوري، علما بأن "الأتلتيكو" و"البارسا"، سيلتقيان في قمة المرحلة الـ35 (قبل 3 جولات من ختام الدوري).

وبقي ريال بيتيس في المركز الخامس برصيد 47 نقطة، في سباق البحث عن مقعد أوروبي له في مسابقة "يوروبا ليج".

فيما يلي ترتيب الأندية الخمسة الأولى في الدوري الإسباني بعد انقضاء الجولة الـ30

1- أتلتيكو مدريد – 67 نقطة

2- ريال مدريد - 66 نقطة

3- برشلونة – 65 نقطة

4- إشبيلية (سيخوض مباراته في الجولة الـ30 في وقت لاحق اليوم الاثنين)– 58 نقطة

5- ريال سوسييداد – 47 نقطة

5- ريال بيتيس -47 نقطة.