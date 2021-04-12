شكرا لقرائتكم خبر عن قصة هدف.. عبد الحليم علي يخطف قلوب الزملكاوية بـ"لوب" في شباك الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائما هناك أهداف تظل فى ذاكرة الجماهير ولا تُنسى، خاصة أن تكون مرتبطة بتأهل صعب أو تحقيق بطولة أو رد اعتبار، وهو ما ينطبق على هدف عبد الحليم على في شباك الأهلى في قمة 2003 بالدورى.

وباغت العندليب عبد الحليم على تقدم عصام الحضرى حارس الأهلى عن مرماه، ليسدد كرة "لوب" من على حدود منطقة الجزاء سكنت أعلى المقص الأيسر معلنا عن الهدف الثانى للأبيض.

وترجع القصة إلى عام 2003 عندما التقى الفرقان فى إحدى مباريات الدورى العام، وانتهت بفوز الزمالك 3-1، أحرز الأهداف حسام حسن وعبد الحليم على وجمال حمزة، وأحرز هدف الأهلى أحمد بلال.

وسجل "حليم" هدفا ماكرا على طريقة الأسطورة الأرجنتينية دييجو مارادونا، يعد من أجمل أهداف مباريات القمة بين قطبى الكرة المصرية.

ولدى عبد الحليم على العديد من الإنجازات مع الزمالك ومنتخب مصر، وكان ضمن تشكيلة المنتخب المصرى الحائز على كأس أمم أفريقيا 2006 التى أقيمت فى القاهرة اشتهر بالرقم 24 مع الزمالك، لقبته الجماهير بالعندليب نسبة للمطرب عبد الحليم حافظ الشهير بلقب (العندليب الأسمر).

لعب عندليب الزملكاوية 43 مباراة دولية مع منتخب مصر، أحرز خلالها 10 أهداف، وعُرف عنه التزامه الأخلاقى وتدينه الشديد، وأنه لاعب غير مثير للمشاكل.

فاز عندليب الكرة مع منتخب مصر العسكرى ببطولة كأس العالم العسكرية عامى 2001 و2004.

ويعد عبد الحليم على الهداف الأول فى تاريخ نادى الزمالك، وفاز بلقب هداف الدورى المصرى الممتاز موسم 2003/2004 برصيد 21 هدفا، كما يعد هداف القلعة البيضاء أفريقيا برصيد 26 هدفا.