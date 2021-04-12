شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب الأهلي السابق: المباراة الفاصلة لدوري 99 أمر غير مفهوم.. والاتحاد «بيريح دماغه» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتقد هشام حنفي، لاعب النادي الأهلي السابق، قرار اللجنة الثلاثية لإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم بإقامة مباراة فاصلة في دوري الجمهورية لمواليد 1999 بين الأهلي والزمالك.

وقال حنفي في تصريحات تليفزيونية: «قرار اتحاد الكرة غير مفهوم، فلا يوجد بند في اللائحة ينص على إقامة مباراة فاصلة حال تساوي عدد النقاط، فإذا كان الأهلي يتفوق في المواجهات المباشرة فيجب إعلان تتويجه بطلاً للدوري، وكذلك الأمر إذا كان الزمالك يتفوق في المواجهات المباشرة، ولكن إقامة مباراة فاصلة لتحديد البطل، أمر غير مفهوم تماماً، واتحاد الكرة بيريح دماغه’، ويحاول إرضاء جميع الأطراف».