فيديو الإساءة لـ الأهلي ورموزه يطيح بـ إمام عاشور خارج أولمبياد طوكيو

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن الإعلامي عمر ربيع ياسين، أن المدير الفني للمنتخب الأولمبي، شوقي غريب، قرر حرمان لاعب نادي الزمالك الشاب إمام عاشور من تمثيل المنتخب في أولمبياد طوكيو المقبلة، والمقرر إقامتها في الصيف.

ويأتي قرار شوقي غريب على خلفية تجاوزات إمام عاشور في حق النادي الأهلي ورموزه، خلال مقطع الفيديو المتداول للاعب، عقب خوضه مباراة للأبيض ضد الأهلي في بطولة دوري الجمهورية مواليد 1999، والتي انتهت بانتصار الأحمر، بنتيجة 2-1، في المباراة التي أقيمت على ملعب القلعة الحمراء في مدينة نصر.

وكتب عمر ياسين تغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر"،: "رسميًا، اتحاد الكرة يُعلن إحالة فيديو امام عاشور إلى لجنة الانضباط لإصدار قرار بشأنه، وشوقي غريب مدرب المنتخب الأولمبي يُعلن إعفاء اللاعب نهائيًا من تمثيل منتخب مصر في أولمبياد طوكيو 2021".

وأمس الأحد، أعلن أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية المعنية بإدارة شئون الاتحاد المصري لكرة القدم، عن تحويل مقطع الفيديو الذي ظهر فيه إمام عاشور أثناء قيامه بسبب النادي الأهلي ورموزه للجنة الانضباط لاتخاذ اللازم تجاه الاعب.