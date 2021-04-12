شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالله بكري أولى صفقات الزمالك الصيفية المحتملة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب مسئولو نادي الزمالك من حسم صفقة عبدالله بكري مدافع نادي بيراميدز، حيث ينتظر مسئولو النادي انتهاء الموسم الجاري من أجل اتمام التعاقد معه في ظل خروجه من حسابات ناديه وتم الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بالعقد في ظل رغبة كارتيرون في دعم الدفاع خاصة أن هناك احتمالية لرحيل أحد المدافعين الحاليين في ظل كثرة العروض المتاحة أمامهم.

وودع فريق الزمالك دوري أبطال أفريقيا رغم الفوز الكاسح على نظيره تونجيث السنغالى بأربعة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى جرت بينهما مساء السبت، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور مجموعات دورى أبطال أفريقيا، وسجل أهداف الأبيض محمود الونش "هدفين" ومروان حمدى "هدفين"، بينما سجل لتونجيث بابا عثمان ساكو.