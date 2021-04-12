شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالله بكري أولى صفقات الزمالك الصيفية المحتملة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - اقترب مسئولو نادي الزمالك من حسم صفقة عبدالله بكري مدافع نادي بيراميدز، حيث ينتظر مسئولو النادي انتهاء الموسم الجاري من أجل اتمام التعاقد معه في ظل خروجه من حسابات ناديه وتم الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بالعقد في ظل رغبة كارتيرون في دعم الدفاع خاصة أن هناك احتمالية لرحيل أحد المدافعين الحاليين في ظل كثرة العروض المتاحة أمامهم.
ويبرم مسئولو نادي الزمالك، نهاية الشهر الجاري عقودا لإيجار عدد من محلات النادي يبلغ عددها 18 محلاً بسور النادي بالاتفاق مع أحد البنوك، وسيحصد الزمالك على ما يبلغ قيمته 100 مليون جنيه مقابل إيجار تلك المحلات لمدة تصل إلى خمس سنوات مقبلة.
ويأتي سعي الزمالك لإبرام العقود وتوفير المبلغ المذكور، من أجل الصرف، من خلال تلك الانتعاشة المالية على مختلف الأمور في النادي، وعلى رأسها الفريق الأول لكرة القدم بقلعة ميت عقبة، وحسم العديد من الملفات الشائكة والمعلقة، وعلى رأسها التجديد للتونسي فرجاني ساسي، لاعب الوسط، والذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي.
فيما انتعشت خزينة نادي الزمالك، بقيمة 8 ملايين جنيه من أحد البنوك الكائنة بسور النادي مقابل إعلانات على أسوار قلعة ميت عقبة، وسيستغل مسئولو النادي تلك القيمة المالية في سداد رواتب العاملين بالقلعة البيضاء، خاصة قبل شهر رمضان الكريم، حيث حرص مسئولو النادي على مسابقة الزمن من أجل توفير رواتب الموظفين والعاملين بالنادي قبل الشهر المبارك.