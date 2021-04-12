شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يتوعد المدافعين بعد ثلاثية الرجاء.. واتجاة لتغييرات في التشكيل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - في تطور سريع للأحداث داخل نادي بيراميدز بعد هزيمة الفريق من الرجاء المغربي قرر الجهاز الفني إعادة ترتيب أوراق الفريق وإجراء بعض التغييرات على التشكيل خصوصًا في خط الدفاع.

وقال مصدر مسؤول داخل الجهاز الفني إن الإدارة التنفيذية والجهاز الفني سيراجع حساباته بعد الخسارتين أمام الرجاء في خط الدفاع تحديدا.

وأكد المصدر أن بيراميدز يسير بشكل جيد على مستوي الهجوم في كل مبارياته لكن الأزمة الحقيق بالفريق هي خط الدفاع وتراجع مستوي المدافعين بشكل ملحوظ بدليل أن الفريق عمل كل شيء في الهجوم امام الرجاء ومن ٣ كرات فقط سجل الرجاء ٣ أهداف بسبب نفس الأخطاء المتكرره في ماتش الذهاب بالمغرب.

وقال: «سيتم مراجعة الأداء الدفاعي للفريق وستكون هناك مفاجات بشأن المقصرين».