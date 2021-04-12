شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستأنف تدريباته اليوم استعداداً لمواجهة النصر في كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود فريق الكرة بالنادي الأهلي للتدريبات اليوم الثلاثاء، بعد راحة حصل عليها أمس لمدة 24 ساعة لمواجهة حالة الإجهاد التى عانى منها ، ويستعد الفريق لمباراة النصر في دور الـ32 لبطولة كاس مصر وهي المباراة التى سيعيب عنها بعض لاعبي الفريق لأساب مختلف سواء للإياقف أو للإصابة أو لرغبة الجهاز الفني في إراحة بعض العناصر الأساسية ويغيب محمد الشناوي وحسين الشحات للإيقاف كما يغيب محمد هاني وجونيور أجاي للأصابة كما ينوي موسيماني إراحة أكثر من لاعب أخر لإراحتهم أمام النصر ومنح الفرصة للبدلاء.

من ناحية أخرى، وجّه سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي عتابًا وإنذارًا شديد اللهجة لمحمد الشناوي، حارس الفريق، بسبب العصبية التى ظهر عليها في مباراة سيمبا التنزاني أول أمس، الجمعة، ببطولة أفريقيا، والتى كلفته الحصول على بطاقة صفراء في المباراة.

وانتقد عبد الحفيظ الحالة التى ظهر عليها الشناوي خلال مباراة سيمبا التى فاز فيها الاهلي بهدف نظيف في ختام دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأكد مدير الكرة لحارس الفريق أن ما فعله أمر خطأ، خاصة أنه قائد الفريق، وعليه أن يكون قدوة ونموذج في الهدوء والالتزام وعدم الاعتراض على الحكم حتى لو أخطأ الأخير؛ لأنه من الممكن أن يقوم الحكم بتدوين مخالفات تتسبب بعد ذلك في إيقافه.

وأوضح مدير الكرة أن الفترة المقبلة تشهد ارتباطات قوية على الصعيد الأفريقي، لذا لا يمكن التعامل بـ"تهوّر" كما حدث في مباراة سيمبا بشكل جعل الحكم الجزائري مصطفى غربال يُشهر البطاقة الصفراء للشناوي.

وعلى الرغم من أن حارس الاهلي حاول تبرير موقفه لمدير الكرة بأن الحكم لم يوفّر له الحماية في المباراة، بعدما اصطدم به لاعب سيمبا بقوة في إحدى الكرات إلا أن سيد عبد الحفيظ وجه لومًا شديدًا لمحمد الشناوي، وهدده بتوقيع غرامة ضده؛ لأنه قد يُكلف الفريق فقدانه في إحدى المباريات بسبب هذه العصبية.

على صعيد متصل، عبّر بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على حساب فريق سيمبا التنزاني، وقال: إن الأهلي قدم مباراة جيدة أمام منافس قوي، وحارس مرمى سيمبا أنقذ أكثر من فرصة على الرغم من تحسن أداء الفريق في الشوط الثاني.

وأضاف: «أحد لاعبي سيمبا التحم بقوة مع محمد الشناوي، ومن الطبيعي أن تشهد مباريات بطولة إفريقيا الكبيرة انفعالات من جانب اللاعبين نتيجة الحماس، ولكن هذا الأمر لا يدخل في نطاق السلوك غير المقبول».

وتابع: «منحنا فرصة لبعض اللاعبين نتيجة الإصابات العديدة، وهو ما تسبب في تأثر أداء الأهلي في الشوط الثاني، فنحن نعاني من جدول مضغوط للغاية، ويشهد مواجهات قوية أبرزها أمام الزمالك، وهو ما يستوجب تجهيز كل اللاعبين للمباريات المقبلة».