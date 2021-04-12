شكرا لقرائتكم خبر عن «صلاح» يقترب من «باريس سان جيرمان» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكدت صحيفة «تيلفوت» الفرنسية أن نادى باريس سان جيرمان بدأ رحلة البحث عن بدائل كيليان مبابى لاعب الفريق فى حال قرر الرحيل عن ملعب الأمراء خلال الفترة المقبلة، لافتة إلى أن هناك مفاوضات مع محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزى. وأوضحت أن محمد صلاح مهاجم ليفربول يحظى بأولوية لفريق باريس سان جيرمان بالإضافة إلى هارى كين نجم توتنهام فى حال رحيل مبابى، مشيرة إلى أن مسؤولى النادى الباريسى بدأوا مفاوضاتهم مع المصرى، وممثليه خلال الشهر الماضى.

كما أشارت إلى أن النادى الفرنسى مازال يراقب موقف ليونيل ميسى نجم برشلونة من التجديد مع فريقه، حيث من المقرر أن ينتهى عقده بنهاية الموسم الجارى.

فى السياق نفسه، واصل الفرعون المصرى محمد صلاح، نجم نادى ليفربول الإنجليزى، تألقه مع الريدز، بعدما قاد فريقه لتحقيق فوز صعب على حساب أستون فيلا، بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى أقيمت بينهما، أمس الأول السبت، على ملعب أنفيلد، ضمن مباريات الأسبوع الـ31 من مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز. وتألق «مو» فى المباراة، حيث نجح فى إحراز الهدف الأول للريدز، وساهم فى الهدف الثانى الذى أحرزه ألكسندر أرنولد، فى الدقائق الأخيرة من المباراة.

ونجح صلاح فى استعادة صدارة هدافى البريميرليج، حيث يتقاسم الصدارة مع النجم الإنجليزى هارى كين، مهاجم نادى توتنهام، حيث أحرز كل منهم 19 هدفًا بفارق ثلاثة أهداف عن برونو فيرنانديز، صانع ألعاب مانشستر يونايتد.

ومن جانبه، قال محمد صلاح، فى تصريحات لشبكة سكاى سبورتس ونقلها موقع ليفربول: «أخيرًا فزنا هنا. لقد كانت مباراة رائعة ضد خصم عنيد، نجحنا فى العودة بالنتيجة فى الشوط الثانى»، مضيفًا: «حققنا الفوز وهذا هو الشىء الأهم، خاصة أننا لم نفز فى أنفيلد منذ فترة طويلة، لذلك كان من الضرورى أن نعود للقاء ونحقق الفوز». وأضاف: «التأخر بهدف فى الشوط الأول وضعنا فى موقف صعب، ولكن الجيد فى الأمر أننا نجحنا فى العودة فى الشوط الثانى، كان من الصعب أن نخسر فى أنفيلد فترة طويلة»، موضحًا: «جميع لاعبين كانوا يتحدثون مع بعضهم البعض داخل غرفة خلع الملابس بين شوطى المباراة، ونجحنا فى العودة للقاء بإحراز هدف التعادل ثم الفوز».

وعبر النجم المصرى محمد صلاح عن أمله فى اللعب بثقة أيضًا أمام ريـال مدريد بعد غد الأربعاء فى إياب ربع نهائى دورى أبطال أوروبا، واختتم هداف الريدز حديثه قائلًا: «نعم، من المهم أن نحافظ على هذه الثقة. لقد تأخرنا بهدف، ولكننا عدنا فى الشوط الثانى ولعبنا بشكل جيد، وهذا شىء إيجابى».

وأوضح: «تتبقى لنا 7 مباريات فى مسابقة الدورى، سنسعى للفوز بها حتى نتواجد فى المركز الرابع المؤهل إلى دورى أبطال أوروبا».

وعن مواجهة ريال مدريد، قال: «سنواصل أيضًا القتال أمام ريال مدريد، من أجل تحقيق الفوز والتأهل إلى نصف نهائى البطولة».