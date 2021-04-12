شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة «تريزيجيه» بقطع فى الرباط الصليبى.. وانتهاء موسمه الكروى بشكل رسمى مع «أستون فيلا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن محمود تريزيجيه، لاعب أستون فيلا الإنجليزى، إصابته بقطع فى الرباط الصليبى للركبة بعد الإصابة التى تعرض لها أمس خلال مباراة ليفربول فى منافسات الدورى الإنجليزى.

وأصيب محمود حسن تريزيجيه بعد تدخل قوى مع ألكسندر أرنولد ظهير فريق ليفربول بالشوط الثانى من اللقاء الذى انتهى بفوز الريدز بهدفين مقابل هدف وحيد.

وقالت تقارير إنجليزية إن موسم محمود حسن تريزيجيه لاعب أستون فيلا، قد انتهى عقب تعرضه للإصابة بالأمس أمام فريق ليفربول، فى المباراة التى جمعت بين الفريقين على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الدورى الإنجليزى الممتاز. وأجرى تريزيجيه بعض الفحوصات الطبية اللازمة صباح أمس، للوقوف على حالته وحجم الإصابة.

وأثبتت الفحوصات الطبية إصابة محمود حسن تريزيجيه بقطع فى الرباط الصليبى، وانتهاء موسمه بشكل رسمى مع فريقه أستون فيلا. وغادر تريزيجيه ملعب لقاء ليفربول عند الدقيقة 79 من عمر الشوط الثانى بعد تعرضه للإصابة بعد تدخل عنيف من أرنولد لاعب ليفربول.

والتقطت عدسات اللقاء بكاء محمود تريزيجيه أثناء خروجه، خاصة أنه يشعر بآلام فى الركبة، مما أثار تخوف جماهير أستون فيلا والجماهير المصرية. وعاد تريزيجيه إلى الملعب مرة أخرى إلا أنه لم يستطع إكمال المباراة وخرج ودخل بدلا منه رامسى.

وكان تريزيجيه قد كتب عبر حسابه أمس: «بشكر كل الناس للى سألت عليا ومش عارف أرد عليها، الإصابة غير مطمئنة حتى الآن.. أسألكم الدعاء». وكان تريزيجيه قد سجل هدفين فى فوز أستون فيلا على فولهام فى الجولة قبل الماضية والتى انتهت بفوز الفيلانز بثلاثة أهداف مقابل هدف.

يذكر أن أستون فيلا يحتل المركز العاشر بجدول ترتيب الدورى الإنجليزى الممتاز برصيد 44 نقطة، حيث خاض 30 مباراة حتى الآن فى البريميرليج وفاز فى 13 لقاء، وتعادل 3 مرات وخسر 12 مباراة.