اتحاد الكرة يعلن إحالة فيديو إمام عاشور للجنة الانضباط

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية التي تدير اتحاد الكرة المصري، إحالة الفيديو المنتشر لإمام عاشور لاعب الزمالك، إلى لجنة الانضباط بالجبلاية، والذي يظهر من خلاله تجاوزه ضد النادي الأهلي عقب مشاركته في مباراة الشباب بين الفريقين في دوري الجمهورية.

وقال مجاهد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الماتش"المذاع عبر فضائية "صدى البلد": الفيديو المنتشر لإمام عاشور تمت إحالته للجنة الانضباط.

وأوضح "مجاهد" أن لجنة الانضباط ستنظر في الفيديو الخاص بلاعبي الزمالك، وسيتم النظر فيه لمعرفة مدى صحته، ومن اللاعبين الموجودين فيه لإقرار ما تراه مناسبًا.