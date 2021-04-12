مروان حمدي ينافس سيف الدين الجزيري لقيادة هجوم الزمالك محليا

القاهرة - سامية سيد - نجح مروان حمدي مهاجم الزمالك، في إثبات ذاته لدي الفرنسي كارتيرون عقب تألقه في مباراة تونجيث وإحرازه هدفان، ليدخل في منافسة شرسة مع التونسي سيف الدين الجزيري لقيادة الهجوم على الصعيد المحلي بعدما كان هناك اتجاه للاعتماد على الأخير بشكل مستمر وأساسي لكن دخل مروان حمدي في الصورة بقوة لينافس على قيادة الهجوم الأبيض مستقبلا.

وتأكد غياب عبد الله جمعة، الظهير الأيسر لفريق الزمالك، عن مواجهة حرس الحدود المقبلة، المقرر إقامتها يوم الأربعاء المقبل، في دور الـ32 من منافسات بطولة كأس مصر، بعدما تعرض لشد في العضلة الضامة من الدرجة الثانية.

وأصبح عبد الله جمعة، مهددًا أيضا بالغياب عن الزمالك في لقاء الأهلي بقمة الدوري الممتاز التي ستقام يوم الأحد القادم، في المباراة المؤجلة من الأسبوع الرابع من منافسات بطولة الدوري، حيث ابتعد اللاعب عن اللقاء الأخير في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا أمام تونجيت السنغالي للإصابة.

وكشف الجهاز الطبي لنادي الزمالك، عن أنه لن يتم التعجل في عودة عبد الله جمعة، خاصة أن اللاعب تحامل على نفسه في المشاركة مع المنتخب الوطني، وكذلك لقاء المولودية بالجزائر في الجولة الخامسة من منافسات دوري الأبطال، لذا سيخوض برنامجا تأهيليا بشكل كامل قبل عودته إلى التدريبات الجماعية للفريق الأبيض في المرحلة المقبلة، خاصة أن الفريق لا يعاني في تلك الجبهة، في ظل جاهزية الثنائي محمد عبد الشافي وأحمد أبو الفتوح.